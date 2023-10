‘Péril!’ les fans sont indignés après que le spectacle ait fait une énorme annonce, après une saison de frustration

« Péril! » les fans n’ont pas été satisfaits de nombreux aspects de la saison en cours.

Des « paris idiots » des concurrents aux erreurs de l’animateur Ken Jennings, les téléspectateurs n’ont pas tardé à souligner les problèmes du jeu télévisé populaire depuis la première de la saison le mois dernier. Aujourd’hui, les producteurs ont révélé que « Jeopardy! », qui fonctionnait selon de nouvelles règles pour contourner la grève des scénaristes, ne reviendrait à la normale qu’au printemps prochain, et l’indignation a atteint son paroxysme.

« Apparemment, nous n’aurons pas de Jeopardy régulier ! avant avril 2024. Près des deux tiers de cette saison seront des tournois. Alors oui, beaucoup trop », s’est plaint un fan sur Reddit.

KEN JENNINGS FAIT UN « PÉRI ! » PREMIER APRÈS DEMANDE UNIQUE DU CONCURRENT

« Oh mon dieu, c’est vraiment jusqu’en avril ? » un autre a répondu. « C’est absolument sauvage. »

Une personne a déclaré: « La série a obtenu ses plus grandes audiences lorsque les champions enchaînaient des séquences de victoires. C’est ce qui crée le buzz et l’enthousiasme. Arrêtez avec tous les gadgets. »

Un téléspectateur concerné a tagué l’émission sur X, anciennement Twitter, et a demandé : « Est-il vrai que les nouvelles émissions régulières de Jeopardy ne commenceront pas avant avril 2024 ? Il est difficile de regarder ce qui est diffusé maintenant… S’il vous plaît, dites-moi l’article que j’ai lu. c’était des conneries. »

« Je serai heureux quand nous reviendrons à Jeopardy ! Tous ces spectacles à thème spécial sont tout simplement ennuyeux », lit-on dans une autre plainte.

Dans le dernier épisode de « Inside Jeopardy! » podcast, les producteurs Michael Davies et Sarah Foss ont discuté des plans pour l’avenir immédiat de la série, révélant que maintenant que les scénaristes sont de retour au travail, leur première priorité est le contenu d’après-saison, c’est-à-dire les tournois qui auraient conclu la saison dernière. si la grève n’avait pas commencé.

‘PÉRIL!’ L’animateur MAYIM BIALIK a reçu des critiques du producteur au milieu de la réaction des fans

« Notre impératif numéro un en ce moment est de remettre les séries éliminatoires sur les rails », a expliqué Davies. « Et puis après cela, notre saison régulière, autant de semaines que possible de la saison régulière après ces séries éliminatoires. »

La série a initialement fait le choix de commencer la saison avec des indices recyclés et des indices que les scénaristes avaient soumis avant la grève. En raison de ce choix, les producteurs ont estimé qu’il n’était pas juste de donner de vieux indices aux nouveaux concurrents, c’est pourquoi le tournoi de la Seconde Chance a été créé. Après cela, le Champions Wildcard a commencé, un autre tournoi qui sélectionnera les joueurs pour le Tournoi des Champions.

« Péril des célébrités ! » a également commencé à être diffusé. Il convient également de noter que même si la grève a pris fin il y a deux semaines, « Jeopardy ! » filme les épisodes longtemps à l’avance. Compte tenu de cela et de tous les tournois qui n’ont pas encore été diffusés, ce n’est qu’en avril 2024 au plus tôt que de nouveaux épisodes « réguliers » commenceront à être diffusés. Foss a déclaré que les tournois pourraient durer plus longtemps, mais ils visent au moins 16 semaines d’épisodes normaux.

Bien que les fans aient exprimé leur frustration face à la nouvelle, ce n’est pas la première fois qu’ils ont un problème avec la saison en cours.

La semaine dernière, un concurrent nommé John a été appelé après avoir échoué à gagner sa partie, bien qu’il soit le seul joueur à avoir répondu au Final Jeopardy ! indice correctement.

Avec une catégorie d’« immigrants américains », l’indice disait : « Son testament de 1904 stipulait que ‘Toutes les sommes spécifiées ci-dessus pour les prix seront utilisées uniquement pour les prix.’ »

Les deux autres candidats ont deviné « Nobel », ce qui était incorrect. John a écrit « Pulitzer », la bonne réponse, mais il avait pris la décision de ne parier aucun de ses gains : il est entré dans le tour final avec 14 200 $, derrière le concurrent en première place de 9 000 $ seulement.

« Un pari idiot de la part de John! » s’est exclamée une personne dans la section commentaires de « Jeopardy! » Page YouTube. « Il a obtenu la bonne réponse et était à portée de Kendra, mais n’a rien parié. Cette victoire lui a été arrachée. »

Un autre a noté : « Ça doit faire mal de perdre, mais ça doit vraiment faire mal de perdre parce que tu étais timide. »

‘PÉRIL!’ LE CONCURRENT CLAQUÉ POUR « BONEHEAD WAGE » : « NE PEUT-IL PAS COMPTER ? »

« John est sur le point d’être excité pour avoir fait un si mauvais pari », a écrit un fan, et une autre personne a plaisanté: « Je vais commencer. »

Une autre candidate qui a suscité la colère des téléspectateurs était l’actrice de « Schitt’s Creek » Emily Hampshire, qui est apparue dans « Celebrity Jeopardy! ».

Au cours de son épisode, elle a répondu à un total de 15 indices – elle a obtenu cinq bons, mais s’est trompée sur les 10 restants. Un indice disait : « Ouais ! Les Paniolos sont l’équivalent de ces travailleurs à Hawaï, également le nom d’une équipe sportive du Texas. » et au lieu d’atterrir sur « Cowboys », la réponse souhaitée par la série, elle a dit « Aloha ? »

Le péril final ! L’indice disait : « Découvert dans les années 60 et 70, Cygnus X-1 a été le premier de ces corps gravitationnels piégeant la lumière à être identifié. » Alors que les autres concurrents, Utkarsh Ambudkar et Mark Duplass, avaient raison avec les « trous noirs », Hampshire a écrit « Stars ».

« Je vais être honnête, la performance d’Emily dans #CelebrityJeopardy a peut-être été la pire performance de Jeopardy que j’ai jamais vue », a écrit une personne sur X.

« Est-ce qu’Emily pensait sérieusement que nous avions découvert des étoiles dans les années 1960 ? Comme si nous pensions juste que c’étaient des veilleuses scintillantes avant ça ? » » a demandé un utilisateur de Reddit.

Les concurrents n’ont pas été les seuls à recevoir des critiques : Jennings a également commis quelques faux pas, selon les fans.

Au cours d’un épisode diffusé le mois dernier, un indice est apparu dans les « Real (White House) Wives of DC » qui disait : « Elle a rencontré le futur président en 1938 alors qu’elles essayaient toutes les deux de jouer une pièce de théâtre locale à Whittier, en Californie. »

La bonne réponse était Pat Nixon, épouse de Richard Nixon, alors lorsqu’un candidat nommé Alex a lancé « Qui est Nixon? », De nombreux téléspectateurs n’ont pas contesté.

Jennings, cependant, voulait plus de sa réponse, le poussant à dire « Plus précisément ?

Il a répondu par « Richard Nixon », puis a rapidement réalisé son erreur en disant : « Oh, euh, désolé » et en soupirant.

Un autre joueur a nommé la première dame au lieu du président et a reçu l’argent pour l’indice.

Sur Reddit, quelqu’un a commenté : « C’est bizarre. À quelle autre Première dame portant le nom de famille de Nixon avaient-ils en tête ce qui serait une réponse plausible ? »

« Cela m’a semblé vraiment injuste et illogique », a reconnu quelqu’un d’autre. « Je comprendrais pour Barbara Bush, puisqu’il y a deux Premières dames nommées Bush, mais une Première dame nommée Nixon ne peut faire référence qu’à une seule personne. »

Une personne prétendant être le candidat en question a expliqué : « Vous pouvez imaginer qu’une fois que j’ai répondu à Nixon, mon esprit s’est complètement tourné vers l’indice suivant. Alors, quand on m’a demandé des éclaircissements, j’ai été pris au dépourvu et c’est comme ça que ça se passe ! a fait une pause et a répondu. «

Bien que des moments spécifiques comme celui-ci apparaissent toujours lors de la diffusion de nouveaux épisodes, il y a également un problème primordial que les fans ont souligné : l’absence de Mayim Bialik, qui partage les tâches d’hébergement avec Jennings mais n’a pas encore comparu cette saison.

Des informations circulent depuis longtemps selon lesquelles Bialik n’avait aucun intérêt à filmer quoi que ce soit alors que la grève des scénaristes se poursuivait, malgré les solutions mises en place par les producteurs. Elle a confirmé cette idée générale dans une récente interview avec Vanity Fair, déclarant : « Il y a beaucoup de complexité là-dedans, mais ma déclaration générale est toujours que je viens d’une famille syndiquée… Même si ce n’est pas à moi de juger personnellement la décision de quelqu’un d’autre, pour moi, je suis un partisan des syndicats – à peu près tous les syndicats et ce pour quoi ils se battent. »

La plupart des fans préfèrent un hôte à l’autre, mais avec Jennings prenant la barre de tous les épisodes de cette saison, ceux qui n’aiment pas Bialik se sont fait encore plus entendre.

« [Mayim] est inregardable, sans la personnalité que Ken apporte à la série », a écrit un fan sur X.

« Il faut plus que d’être intelligent pour héberger Jeopardy. Les pouvoirs en place devraient annoncer qu’ils ont eu tort d’embaucher Hollyweird pour héberger Jeopardy. J’adore Ken Jennings, j’espère, et il sera le seul hôte à aller de l’avant ! », lit-on dans un autre article.

« Bon débarras, s’il vous plaît, ne remettez pas cette cinglée Mayim en tant qu’hôte, elle est terrible », a demandé un téléspectateur, tandis qu’un autre a écrit : « Mayim est l’hôte le plus terrible qui ait jamais été en danger. S’il vous plaît, ne la faites pas revenir. »