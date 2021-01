PÉRIL! les fans ont été choqués car AUCUN des candidats n’a reconnu le célèbre comique Dave Chappelle dans le jeu télévisé.

Le comédien de 47 ans a été présenté dans une question posée par l’animateur par intérim Ken Jennings lors de l’épisode de jeudi.

Au cours de la tournée Double Jeopardy, Ken a lu l’invite: « Ce comédien a montré ses côtelettes de drame dans Une étoile est née, jouer l’ami de longue date de Bradley Cooper. «

Malgré Dave’s photo apparaissant également à l’écran, l’invite a été accueillie par un silence jusqu’à ce que la sonnerie se déclenche.

Un nombre de Péril! les téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour critiquer les candidats pour ne pas être familier avec Dave, car aucun d’entre eux n’a pu trouver le nom du comédien.

Une personne a écrit: « C’est assez fou qu’une photo de @DaveChappelle était un indice de 2000 $ sur Jeopardy ce soir – ce qui est plus incroyable, c’est que personne ne l’a bien compris! «

Un autre a ajouté: « Comment personne ne savait-il que c’était le GRAND Dave Chappelle?! »

Un troisième a répondu: « Personne n’a reconnu Dave Chappelle pendant Jeopardy? Qu’est-ce que c’est, ‘qui sont ces gens? »‘

Un quatrième a écrit: « ils ont montré une photo de Dave Chappelle sur Jeopardy et personne n’a pu trouver de réponse. »

Les fans ont continué à exprimer leur choc sur Twitter, comme quelqu’un d’autre l’a écrit: « Regarder Jeopardy la nuit dernière et crier à ma télé » Qui est Dave Chappelle, Qui est Dave Chappelle ??? » Comment peuvent-ils ne pas savoir qui il est? Posez le livre et regardez Netflix ou Comedy Central. Vivez un peu de monde! «

Un fan supplémentaire a été surpris qu’aucun des candidats ne semblait familier avec A Star Is Born, écrivant: « Je pense que c’est moins de ne pas connaître Dave Chappelle et plus du fait que ces candidats n’ont pas vu » A Star Is Born « . »

Ken, 46, sert actuellement d’hôte provisoire de Jeopardy.

Le favori des fans – qui a marqué l’histoire en remportant 74 Jeopardy consécutifs! jeux- se remplit après la mort tragique de l’hôte de longue date Alex Trebek.

Une fois que le règne de Ken en tant qu’animateur intérimaire prend fin, journaliste Katie Couric sera l’hôte de l’émission pour une semaine.

Alex a animé le jeu télévisé pendant 36 ans avant décéder d’un cancer du pancréas à l’âge de 80 ans le 8 novembre.

Il laisse dans le deuil son épouse depuis 30 ans, Jean, 56 ans, et leurs enfants Emily et Matthew.

L’hôte a également partagé sa fille adoptive Nicky avec son ex-femme, Elaine.