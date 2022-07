Péril! les fans se réjouissent de l’annonce surprise de Ken Jennings après que le champion de 3 jours remporte une victoire impressionnante

PÉRIL! les fans ont été ravis de l’impressionnante victoire d’un champion de 3 jours vendredi.

Mais ceux qui préfèrent Ken Jennings à l’hôte Mayim Bialik se sont rapidement réjouis d’une annonce surprise.

abc

Péril! la candidate Emily Fiasco – une professeure de musique aux boucles d’oreilles soignées – a remporté son 3e match de manière impressionnante[/caption]

abc

Elle reviendra lundi, tout comme quelqu’un d’autre, ont appris les téléspectateurs[/caption]

Emily Fiasco, directrice d’orchestre d’un collège de Saint-Louis, a remporté une victoire solide avec un total de 87 000 $.

Elle a battu Christopher Arns et Anmol Sinho dans un affichage impressionnant.

Mais l’agréable joueur n’est pas le seul à revenir le lundi 18 juillet.

Mayim, 46 ans, sera remplacée par Ken, 48 ans, une nouvelle qui a été glissée avec goût dans le générique de fin.

En savoir plus sur Jeopardy ! ‘HONTE À TOI’ Péril! les fans stupéfaits après avoir montré la légende vivante de SNUBS avant un match tendu HÔTE PROBABLE Ken de Jeopardy! accueillera OVER Mayim, des classements aux “indices cryptiques”

L’annonceur de longue date Johnny Gilbert, 94 ans, a annoncé qui jouerait lundi avec Emily.

Mais lorsqu’un écran avec la silhouette de Ken est apparu, il a joyeusement ajouté : “Et Ken Jennings sera de retour en tant qu’hôte !”

Les fans qui se sont penchés sur le chemin de l’alun pour le concert permanent étaient très heureux.

“Ken Jennings est de retour lundi !” un tweeté.





‘DIEU MERCI!’

“Yay Ken est de retour !” écrit un autre.

“Le long cauchemar national est terminé !!!!!” un critique de Mayim a déchiré.

“Je viens d’apprendre de notre annonceur bien-aimé Johnny Gilbert que @KenJennings est de retour en tant qu’hôte. Dieu merci!!!” écrit un quatrième.

Un cinquième a partagé un GIF d’une foule en liesse, “Quand Johnny Gilbert a dit, ‘… et Ken Jennings est de retour en tant qu’hôte.'”

Ken a choqué ses partisans lorsqu’il a annoncé en mai qu’il serait absent pendant “des mois”.

Cependant, selon la rumeur, il reviendrait lundi par programme télévisé pour clôturer la saison – et maintenant cela semble tout sauf le cas.

Pendant ce temps, la championne de trois jours Emily a également marqué des fans ce soir.

Elle a obtenu 11 réponses correctes au premier tour, a balayé deux catégories et est entrée dans Final Jeopardy avec 29 000 $.

Elle a également obtenu ce dernier indice correct – “What Is: Titanic” et a scellé l’accord avec 5000 $ supplémentaires et une victoire de 34 000 $.

Emily a obtenu 28 indices corrects et 1 incorrect alors qu’un fan a tweeté : « Bravo, Emily ! Impressionant!”

“Quelqu’un était aux commandes ce soir”, a écrit une autre sur son buzzer. Elle rencontrera Ken lundi.

HÔTE PROBABLE ?

Ken et Mayim ont commencé à remplacer le légendaire Alex Trebek après son décès tragique en 2020 et une flotte d’invités célèbres de la saison 37, dont Mike Richards, désormais en disgrâce.

Le créneau d’hébergement permanent est toujours indécis, la saison 38 se terminant le 31 juillet 2022.

Les cotes d’écoute de l’émission ont presque doublé pour atteindre 9,7 millions de téléspectateurs lorsque Ken a fait sa première apparition.

Lorsque Mayim a repris ses fonctions d’hébergement, l’effectif est tombé à 5,9 millions de téléspectateurs lors d’un championnat universitaire et, malheureusement, elle n’avait pas battu les notes de Ken depuis la saison 38.

De ces notes révélatrices aux “indices cryptés”, les fans ont recueilli des indices selon lesquels l’ancien champion sera choisi plutôt que l’actrice.

D’une part, il a envoyé ses fans s’effondrer lorsqu’il s’est retiré de la nouvelle saison de The Chase.

Une autre était que Ken a accepté un prix Daytime Emmy 2022 en juin seul sans Mayim, qui n’était pas non plus dans son montage – et elle a fait renouveler sa sitcom Fox, ce qui la rend plus occupée que lui.

“S’il vous plaît, dites-moi que c’est parce que vous prenez le travail d’hébergement à plein temps de Jeopardy”, a tweeté un fan, alors que des centaines d’autres pensaient qu’il libérait son emploi du temps.

Les fans n’ont pas été satisfaits de la présence sur scène de Mayim, la claquant assez régulièrement pour des erreurs et des mésaventures.

Les pages de fans et les abonnés aux tweets en direct se sont largement exprimés au cours de ses huit semaines consécutives, Mayim n’a pas trouvé le rythme qu’il faut pour animer une émission aussi complexe.

Ils ont pioché sa tendance à ne répondre que “c’est correct !” aux réponses, hésitant sur le moment de laisser voler des réponses à moitié correctes non spécifiques, riant face à «True Daily Doubles» et ne pouvant pas se connecter avec les joueurs pendant les parties de questions-réponses.

Mayim a ensuite fait face à la fureur des fans lorsque la signature d’un joueur a été jugée trop bâclée dans FJ bien qu’elle ait apparemment écrit “Harriet Tubman”.

Et le mois dernier – bien que ce ne soit pas la faute de l’actrice devenue animatrice – il y a eu ironiquement une faute de frappe dans Final Jeopardy quelques jours seulement après l’erreur d’orthographe qui n’aurait pas pu tomber à un pire moment.

Lors de son voyage cet été, elle a également fait une blague décalée sur la marijuana et a semblé mal comprendre l’héritage du groupe Queen.

Les fans l’ont frappée pour avoir tenu ses cartes de repère à proximité, mais ces moments gênants se sont produits hors livre.

Cela dit, les téléspectateurs se sont réchauffés avec l’actrice et seraient sûrement d’accord avec une situation de co-animateur en cours étant donné que l’émission concerne les joueurs et non l’hôte, comme Alex l’a dit un jour.

Ken a étonnamment tweeté en mai : « Je rends les clés au talentueux acteur-producteur-scénariste-réalisateur (!) Mayim Bialik pour quelques mois », ajoutant : « Nous avons de la chance de l’avoir ! Je serai de retour avant la fin de la saison.

Depuis lors, il a été “lei-ing” bas à Hawaï et chez lui à Seattle, Washington – bien qu’il ait dit qu’il avait déjà été sollicité pour enregistrer plus d’épisodes pour la saison 39, un autre indice que le travail pourrait être le sien.

Une possibilité qui a été suggérée par les dirigeants est que l’actrice pourrait simplement héberger bientôt des retombées, peut-être avec Buzzy Cohen.

En savoir plus sur le soleil À LA HAUSSE Raison effrayante pour laquelle les requins ont ciblé des victimes dans les eaux jusqu’à la taille après 5 mutilations DRAME FAMILIALE Le père de Zach Wilson “commentaire inapproprié” après que “son fils ait rencontré l’ami de maman”

Si c’est le cas, Ken animerait l’émission principale, avec “plusieurs hôtes pour la franchise” au total.

Péril! diffusé les soirs de semaine à 19 h HE.

abc

Emily, championne de 3 jours, a “commandé” les fans du match du 15 juillet[/caption]

Getty

Ceux qui favorisent Ken Jennings ont également appris que le «buzz» qu’il revenait lundi était en effet vrai[/caption]

abc

Mayim Bialik a animé les 8 dernières semaines qui ont parfois été controversées[/caption]