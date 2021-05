PÉRIL! les fans ont supplié le réseau de faire de Buzzy Cohen un «hôte permanent» en raison de son «amour pour le jeu».

Les téléspectateurs se sont rendus sur Twitter lors de l’épisode de lundi pour applaudir l’animateur par intérim après la mort d’Alex Trebek.

Péril

Les fans ont supplié le réseau de faire de Buzzy un « hôte permanent »[/caption]

L’ancien Jeopardy! Le concurrent est revenu au spectacle en tant qu’hôte du Tournoi des champions lundi.

Le gagnant du jeu télévisé était l’un des favoris des fans lorsqu’il est apparu dans neuf matchs entre avril et mai 2016.

À la fin de sa course, il a remporté 164 603 $.

Il est revenu à Péril! pour le Tournoi des Champions 2017, où il a remporté le grand prix de 250000 $.

Buzzy a rapidement conquis les téléspectateurs lors de son premier épisode en tant qu’animateur, car beaucoup se sont tournés vers Twitter pour implorer le réseau de le remplacer définitivement Alex.

Une personne a écrit: «C’est dans 5 minutes, et @buzztronics a pris la tête de mon top 3 pour les permanents@Péril hôte. Son enthousiasme est exactement ce qui me manquait chez les hôtes invités précédents, et son amour pour le jeu évident. #Péril. »

Un autre a ajouté: «Pouvons-nous faire @buzztronics le nouvel hôte permanent? J’aime son énergie. #Péril. »

Un troisième est intervenu: «Mes pensées jusqu’à présent: je pense que le style d’hébergement de Buzzy est parfait pour l’intensité accrue que les joueurs apporteront à la #Péril #TournamentOfChampions. Il connaît les enjeux.