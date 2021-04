ANDERSON Cooper a reçu le soutien des fans malgré ses «nerfs» à l’idée de prendre la position de feu Alex Trebek sur Jeopardy !.

Le jeu télévisé emblématique a déjà vu de nombreux visages notables derrière le podium, dont Katie Couric, Ken Jenningset le Dr Oz.

Anderson, mieux connu pour son travail au bureau de presse de CNN, a a repris le jeu télévisé américain pendant quelques épisodes, et les fans sont très satisfaits du résultat.

Beaucoup ont afflué sur Twitter pour partager leur appréciation pour le journaliste, qu’ils ont qualifié d ‘«hôte invité préféré à ce jour».

« Quiconque loue les hôtes invités précédents sur @Jeopardy devrait regarder @andersoncooper », a déclaré l’un d’entre eux, ajoutant: « Son énergie, sa livraison et sa commande sont les plus proches de #AlexTrebek.

Un autre a complimenté le «rire ringard» d’Anderson, tandis qu’un troisième a écrit gracieusement: «Jusqu’à présent, @andersoncooper a été le meilleur hôte invité que @jeopardy ait eu. Cela ne me dérangerait pas qu’il soit choisi comme hôte permanent.

« @andersoncooper est mon hôte invité préféré à ce jour. Il a la personnalité et la voix d’un hôte formidable », a convenu l’un d’eux.

Bien qu’il ait fréquenté l’émission dans le passé, Anderson a exprimé son inquiétude à l’idée de jouer un rôle aussi important.

Il a déclaré dans un clip: « Au lycée, je suis devenu fan de Jeopardy!, Je suis deux fois champion de Celebrity Jeopardy! Et cette semaine, je serai le dernier hôte invité de Jeopardy! ».

« Je suis en fait un peu nerveux », a-t-il ajouté.

Le joueur de 53 ans a fait sa première apparition sur Péril! en 2004, où il a été sacré champion lors de «Jeopardy! Power Players Week », remportant 50 000 $ pour l’American Heart Association.

Il a rappelé son expérience à Ellen Degeneres: « J’ai paniqué la veille parce que j’ai réalisé que j’avais besoin de tout savoir, et j’ai lu tous ces blogs d’anciens champions de Jeopardy! Sur la théorie du buzzer et une sorte de théorie des jeux.

« J’étais tellement ravi de gagner la première fois, et tout était pour la charité … »

Huit ans plus tard, Anderson est devenu deux fois champion en battant le chroniqueur du New York Times Thomas Friedman et Kelly O’Donnell de NBC lors du «2012 Jeopardy! Semaine des joueurs puissants. »

L’ancre de CNN remplacera l’hôte de longue date Alex, décédé l’année dernière à l’âge de 80 ans après avoir lutté contre un cancer du pancréas.

Anderson suit le quart-arrière de la NFL Le tour d’Aaron Rodgers en tant qu’hôte invité ainsi que d’autres stars dont Katie qui est devenue la première invitée de l’émission.

Son créneau d’invité a été suivi par la personnalité controversée de la télévision Dr Oz.

Les deux semaines d’hébergement de Mehmet Oz ont suscité un tollé sur certaines de ses croyances médicales impopulaires.

Cinq cents anciens Jeopardy! les candidats ont signé une lettre s’opposant à la sélection d’Oz comme hôte invité.

D’autres célébrités seront l’hôte invité comprennent le Dr Sanjay Gupta, Savannah Guthrie et Mayim Bialik de The Big Bang Theory.

Nouveaux épisodes de Jeopardy! sera diffusé sur ABC à 19 h tous les jours de la semaine.