‘Péril!’ les fans déchirent une nouvelle catégorie après que les candidats sont perplexes lors d’un épisode « horrible »

Un nouveau « Jeopardy! » La catégorie a laissé les fans furieux après que les indices aient perplexe les trois concurrents lors de l’émission de lundi soir.

L’animateur Mayim Bialik a présenté la catégorie des mashups de films, mais les candidats n’ont pas semblé saisir les indices.

L’indice de 1 200 $ disait: « Tu restes classe, Kali! Un présentateur de nouvelles de San Diego en 2004 « & » une structure de titre d’Indiana Jones de 1984. »

Aucun des concurrents n’a tenté de deviner, et la bonne réponse a été révélée comme « Ron Burgundy et The Temple of Doom ».

L’indice de 1 600 $ était « Un méchant d’Alan Rickman ‘Die Hard’ ‘veut ces détonateurs’ d’un titre Great Dane de 2002! » Un concurrent a essayé et a répondu à tort « Hans Gruber Beethoven ».

Bialik les a informés que la bonne réponse était « Hans Gruber et Scooby-Doo ».

« Cette catégorie de films était horrible », a écrit un utilisateur de Twitter. « Pas même un mashup ou un ‘jeu de mots’. Juste deux choses au hasard. Horrible. »

« Eh bien, cet épisode était [trash] », a ajouté un autre.

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Cher @Jeopardy, ne refaites plus jamais cette catégorie de croisements de films. Mon amour, moi. »

Les fans ont également laissé leur critique de l’émission dans la section des commentaires d’un post Instagram qui cherchait de nouveaux candidats.

« Le danger est en route [to] disparition !!!! Contrairement à la roue de la fortune qui est devenue incontournable chez ABC, à cause des mêmes hôtes depuis 40 ans… le danger est destiné à tomber dans l’oubli parce que le changement et l’aversion pour le changement d’hôte », a écrit un utilisateur. « Les producteurs devraient rattraper leur retard. attention : choisissez UN SEUL hôte (bon ou mauvais) et laissez-le être le commandant permanent du navire !!!

« Je suis sorti, quelqu’un m’a fait savoir quand Ken reviendra », a ajouté un autre.

Un autre a écrit : « Jeopardy est juste triste ces derniers temps. Je suis tellement déçu. »

Jennings et Bialik se sont officiellement partagés les tâches d’hébergement depuis juillet 2022.

« Mayim et Ken sont tous les deux des humains extraordinairement talentueux et tout simplement adorables », avait précédemment déclaré Michael Davies, le producteur exécutif de la série. « Ils soutiennent le personnel et les uns les autres. Ils aiment et respectent cette institution d’un programme télévisé. En retour, le personnel et moi sommes honorés de travailler à leurs côtés. »

Avant que Bialik et Jennings ne prennent le relais, l’émission était animée par Alex Trebek – dont le mandat au jeu télévisé a duré 37 saisons. Après une longue bataille contre le cancer du pancréas l’homme de 80 ans est décédé en novembre 2020.

