‘Péril!’ les fans déchirent Mayim Bialik pour une décision douteuse

Un « danger ! La réponse a provoqué une certaine agitation de la part des fans après que les trois candidats aient répondu de manière incorrecte.

Plus tôt cette semaine, l’animatrice du jeu télévisé Mayim Bialik n’a pas reçu la réponse qu’elle attendait des trois joueurs.

Une fois que Sami Casanova a choisi la catégorie « The Quotable Alex » pour 1 600 $, la réponse se lit comme suit : « Un auteur et ancien prisonnier : « Le socialisme de tout type et de toute nuance conduit à une destruction totale de l’esprit humain ».

« Péril! » les concurrents Juveria Zaheer, la championne de retour Hannah Wilson et Casanova ont chacun deviné [Aleksandr] Soljenitsyne; cependant, le nom russe semblait être mal prononcé.

Étant donné que les trois joueurs ont été annulés, aucun d’eux n’a remporté le prix de 1 600 $.

« Non, c’est difficile à prononcer, à la recherche de Soljenitsyne », a déclaré Bialik, 47 ans, en insistant sur la bonne prononciation.

Bien qu’il ait raté le prix de 1 600 $ pour le casse-tête difficile, le champion de retour Wilson a remporté 34 200 $ et se qualifiera pour le Tournoi des champions 2023.

« Péril! » les fans sur Twitter sont rapidement entrés dans une frénésie et ont critiqué l’animateur du jeu télévisé pour n’avoir accepté aucune des réponses des trois candidats.

« Allez @missmayim et @Jeopardy, ces dames ont toutes fait une assez bonne prononciation de Soljenitsyne pour obtenir les $$ », lit-on dans un commentaire.

« Si vous n’acceptez pas la tentative de quelqu’un de prononcer Soljenitsyne, n’écrivez rien sur lui », a écrit un autre fan.

D’autres téléspectateurs ont répondu : « Soljenitsyne. Je comprends que c’est difficile à dire, mais l’un d’entre eux était assez proche. De tous les noms sur lesquels il faut être strict…. »

Pendant ce temps, dédié « Jeopardy! » les fans se sont également rendus sur un forum Reddit pour discuter de leurs points de vue sur la décision du jeu télévisé.

« Quelque chose m’a frotté dans le mauvais sens à propos de cet indice de Soljenitsyne ; la série laisse généralement une grande marge de manœuvre si vous pouvez prononcer une réponse de manière raisonnable compte tenu de l’orthographe, et tous les 3 savaient définitivement à qui l’indice faisait référence », un fan franc a dit.

« Je ne pense pas que cela ait eu de l’importance à long terme du jeu, mais cela crée un précédent gênant pour l’avenir. Je suis également curieux de savoir si nous avons d’autres exemples vidéo de Soljenitsyne comme indice pour voir si la prononciation était aussi stricte alors. »

Le « Jeopardy! » Le téléspectateur a ajouté qu’il était « légèrement déçu » qu’il n’y ait pas de puzzles dédiés au regretté hôte Alex Trebek lui-même dans la catégorie « The Quotable Alex ».

Pendant ce temps, « Jeopardy! » les hôtes Bialik et l’ancien champion Ken Jennings joueront un match différent ce soir.

Bialik et Jennings devraient apparaître dans le jeu télévisé bien-aimé « Wheel of Fortune » animé par Pat Sajak.

La co-animatrice de « Wheel of Fortune », Vanna White, se joindra aux deux lors de la « Celebrity Wheel of Fortune: Ultimate Host Night ». La fille de Sajak, Maggie, remplacera White en tournant les lettres sur le plateau de puzzle.

Bialik a rejoint Jennings en tant que co-animateur du jeu télévisé « Jeopardy! » en 2021. Les deux ont d’abord été sollicités pour animer l’émission jusqu’à la fin de la saison 38 tandis que les dirigeants recherchaient un nouvel hôte permanent. Cependant, il a été annoncé en juillet 2022 que les deux partageraient officiellement le rôle.