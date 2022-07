Péril! les fans critiquent l’hôte Mayim Bialik comme “irritant” pour avoir continuellement “prononcé mal” un mot de tous les jours

PÉRIL! les fans ont reproché à l’hôte Mayim Bialik d’être “irritant” tout en “prononçant mal” en permanence un mot de tous les jours.

Mayim, 46 ans, avait précédemment déclaré au public qu’il était “temps de mettre notre chanson en marche”.

CNB

La catégorie pendant Jeopardy! les fans étaient des chanteurs des années 1960[/caption]

CNB

Les fans se sont moqués de l’hôte Mayim Bialik pour avoir mal prononcé le “chanteur”[/caption]

Le péril ! l’animateur a posé une question aux candidats de la catégorie des chanteurs des années 1960.

L’un des concurrents a supposé qu’il s’agissait de Little Richard, qui avait une statue de lui-même “surplombant l’eau”, qui était un “clin d’œil au succès numéro un posthume”, mais était incorrect.

La bonne réponse s’est avérée être le légendaire Otis Redding.

Mayim a expliqué que le clin d’œil faisait référence à sa chanson à succès, Sittin ‘on the Dock of the Bay.

LES COMMENTAIRES

Péril! les fans se sont retrouvés « irrités » par la façon dont la star d’ABC a prononcé le mot « chanteuse » et ont critiqué sa manière de parler.

Un troll a dit : “Hé Mayim Bialik, le ‘g’ dans chanteur n’est pas un g dur.”

Un autre troll a ajouté : “Je n’entrerai pas dans d’autres mots mal prononcés parce qu’il y a un mot qui est battu tous les jours par toi, Mayim Bialik.”





Un troisième troll a mentionné : « Vraiment, Mayim, tu ne sais toujours pas comment prononcer chanteur ? Tiens, laisse-moi t’aider. C’est “chanter” plus “euh”. PAS “chanter” plus “ger”.

Une quatrième personne a écrit : « Si Mayim Bialik est une si grosse tête, pourquoi ne peut-elle pas prononcer « chanteur » correctement ?

Un commentateur intervint : « J’adore Mayim Bialik héberger Jeopardy ! Ce que je n’aime pas, c’est un g dur sur le mot chanteur. C’est tout.”

MAUVAIS SON ?

Les fans ont récemment remarqué quelque chose “d’étrange” avec la voix de la star de la télévision dans l’émission lors des derniers épisodes.

Les téléspectateurs ont noté que l’alun de Big Bang Theory semblait “écho” et “mécanique” tout en parlant comme si le son n’était pas de la meilleure qualité.

Un fan a écrit : « J’ai remarqué que l’audio semble vraiment éteint ces derniers temps. Je ne suis pas un ingénieur du son donc je ne peux pas vraiment le décrire, mais on dirait que certains niveaux ont été décalés.

Un autre fan a ajouté: “C’est le troisième ou le quatrième commentaire que j’ai vu d’autres personnes, donc je suis convaincu qu’il y a quelque chose d’étrange dans l’audio.”

Un troisième fan a proposé une explication possible et a déclaré: “Quelqu’un ici a souligné qu’il n’y avait toujours pas de public en personne et que les applaudissements étaient tous en conserve.”

HÔTE PERMANENT ?

Le tollé des fans est survenu alors que l’actrice et co-animatrice de Blossom, Ken Jennings, 48 ​​ans, se bat pour le concert d’hébergement permanent depuis des mois.

Un nouvel animateur pour l’émission de quiz devrait être choisi entre eux.

Le créneau d’hébergement permanent est resté indécis jusqu’à ce que la saison 38 approche de sa finale le 31 juillet 2022.

Les détectives d’Internet ont affirmé avoir repéré “de nombreux indices” indiquant que Ken prenait le flambeau de feu Alex Trebek.

abc

Les fans ont encouragé Ken Jennings à devenir l’hôte permanent[/caption]

abc

Les fans ont remarqué à quel point la voix de Mayim sonnait “mécaniquement” pendant les épisodes[/caption]

abc

Un nouveau péril ! l’hôte pourrait être choisi entre Ken et Mayim[/caption]