Péril! les fans critiquent les concurrents pour avoir manqué des indices musicaux « flagrants » dans les jeux consécutifs de Ken Jennings

PÉRIL! les téléspectateurs ne chantaient pas les louanges de l’émission jeudi.

Beaucoup ont été stupéfaits après que des indices de musique pop « flagrants » soient restés sans réponse dans les jeux consécutifs de Ken Jennings, rien de moins.

Ken Jennings de Jeopardy! anime cette semaine et a rendu les téléspectateurs sensibilisés à la musique pop “livides”[/caption]

Les joueurs ont été perplexes sur des chansons d’artistes massifs dans deux matchs consécutifs[/caption]

Ken, 48 ans, est de retour à Jeopardy ! pour sa première semaine de spectacles depuis mai.

Mayim, 46 ans, a en effet été remplacé par le vainqueur à 74 reprises devenu animateur dans des nouvelles qui ont été glissées avec goût dans le générique de fin vendredi dernier.

Elle a hébergé les huit dernières semaines, et il est maintenant boutonné pour clôturer la saison 38 se terminant ce mois-ci.

Le créneau d’hébergement permanent est encore indécis – mais ce soir, moins ambigu était le peu de connaissances des candidats de cette semaine sur les chansons pop.





‘QUI EST : ARIANA ? PAS VRAIMENT.’

Ce soir, Ken a lu un indice de la catégorie “Name That Hitmaker”.

« ‘In My Feelings’ & ‘Nice For What’ » disait-il, faisant référence à deux chansons assez énormes du rappeur Drake.

Le champion de deux jours Matt Mierswa ni les nouveaux joueurs Emmie Trammell et Stan Scoggins ne sont venus.

“Ce sont des chansons de… Drake, comme je pense que Matt l’a réalisé juste une seconde trop tôt”, a assuré Ken.

L’hôte a ensuite récité stoïquement deux autres titres de chansons pour 1200 $: “‘Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored’ & ‘Positions.'”

Encore une fois, personne ne connaissait les chansons – cette fois d’Ariana Grande.

“Ce ne serait pas génial s’il y avait aussi les Bee Gees ?” Ken a plaisanté, car il y avait un autre indice entre eux par ce groupe des années 70 dans la catégorie.

“Mais non, c’était Ariana Grande.”

Enfin, l’éventuel champion et ‘Dark Horse’ Emmie a pu obtenir un indice composé de chansons de Katy Perry, mais après que le tour ait été de 2 pour 5, les fans n’étaient pas contents.

“ÇA ME REND LIVID”

Les téléspectateurs ne pouvaient pas croire que personne là-haut n’avait la moindre idée de la majorité de ces musiciens.

« ARIANA GRANDE QUESTION SUR #Jeopardy CE SOIR ET PERSONNE NE L’A COMPRIS ??? » un utilisateur de Twitter a fulminé.

“Je ne peux pas croire qu’ils ont raté l’indice d’Ariana Grande sur le danger !!!

comment tf personne n’a bien compris la question d’Ariana ??? écrit un autre.

“Non parce que ça me rend LIVID”, a écrit un troisième.

Hier soir, le joueur Matt a demandé l’indice de 400 $ dans la catégorie “titre qui complète la rime”, qui concernait à nouveau les chansons.

Essayant de ne pas chanter les paroles sur l’air de la chanson de Taylor Swift, l’animateur Ken Jennings a simplement lu :

“Et je suis juste comme oh-oh oh-oh oh-oh oh-oh oh-oh, tu dois juste arrêter, comme tu ne peux pas marcher sur ma robe?”

L’indice a rencontré le silence et un visage confus de Matt et des deux autres concurrents.

Un téléspectateur agacé a tweeté avant même la “reprise” de ce soir : “Tous ceux qui arrivent sur #Jeopardy ont clairement une couronne dans mon livre, mais je ne peux pas me calmer quand il y a un triple indice de Taylor Swift.”

Un autre utilisateur de médias sociaux choqué a écrit: “Taylor reste sans réponse en haut du tableau!”

Un troisième a qualifié le tout d'”inexcusable”.

Un quatrième a même déclaré hier soir que Ken n’était pas Alex Trebek lorsqu’il s’agissait de présenter des indices musicaux, auxquels le regretté hôte s’était vraiment engagé:

“Ken a horriblement formulé ces paroles de Taylor”, ont-ils écrit.

Le champion de retour Matt est arrivé ce soir avec 50 000 $, mais il n’a fait que 2 pour 5 sur le double quotidien au cours de ses deux premiers matchs et en a raté un autre ce soir.

Les scores entrant dans Final Jeopardy étaient Matt à 23 400 $, Emmie à 15 800 $ et Stan à 5 600 $.

Au final, il a été battu dans Final Jeopardy par Emmie aux cheveux roux qui reviendra demain soir.

