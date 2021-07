Péril! les fans critiquent George Stephanopoulos en tant qu’hôte invité et promettent d’interdire l’émission jusqu’à l’apparition de Robin Roberts la semaine prochaine

PÉRIL! les fans ont critiqué George Stephanopoulos en tant qu’hôte invité.

Un certain nombre de téléspectateurs se sont tournés vers Twitter pour jurer d’interdire l’émission jusqu’à ce que Robin Roberts prenne le relais la semaine prochaine.

4 Les fans ont juré d’interdire Jeopardy! tandis que George Stephanopoulos est l’hôte invité

4 Les téléspectateurs ont déclaré qu’ils regarderaient à nouveau lorsque Robin Roberts apparaîtra la semaine prochaine Crédit : AP

George, 60 ans, a fait ses débuts en tant qu’hôte invité de Péril! pendant l’épisode de lundi.

Cependant, les téléspectateurs ont clairement indiqué qu’ils n’étaient pas fans de George, car ils se sont rapidement tournés vers les médias sociaux pour critiquer le Bonjour Amérique hôte.

Un fan a écrit : « Oh, #Jeopardy. George Stephanopoulos héberge? Je ne peux pas. Je serai de retour la semaine prochaine. Soupir! »

Un autre a accepté, écrivant : « Non ! Je ne peux pas regarder Jeopardy pendant les deux prochaines semaines.

Alors qu’un téléspectateur suivant a qualifié l’épisode de « poubelle chaude », une autre personne a critiqué l’hébergement de George en écrivant : « Mon Dieu !! Quelqu’un pourrait-il demander à George Stephanopoulos de s’éclaircir la gorge et peut-être d’une pastille pour sa bouche sèche.

Après le péril ! Le compte Twitter a fait la promotion du rôle d’hébergement de George, un fan a commenté : « Je saute ces deux semaines. »

Cependant, certains fans ont rapidement noté que George ne servirait d’hôte invité que pour cinq épisodes.

Co-présentateur GMA de George Robin, 60 ans, devrait accueillir les épisodes de la semaine prochaine.

RECHERCHE D’UN NOUVEL HTE

Robin et George font partie des nombreux hôtes invités qui ont été invités à diriger Jeopardy ! alors que l’émission cherche un remplaçant pour l’hôte de longue date Alex Trebek.

Alors que certains hôtes invités ont été félicités par les fans, d’autres n’ont pas reçu de critiques élogieuses.

Fin juin, l’hôte du TODAY Show Savannah Guthrie a été critiquée pour avoir lu une réponse médicale inexacte.

Savane, 49, ont mentionné à tort que le syndrome de tachycardie orthostatique posturale était également connu sous le nom de « syndrome de Grinch » pendant le programme.

Le syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS) n’a rien à voir avec le « syndrome de Grinch », et la condition n’a pas non plus de lien avec le cœur étant « trop ​​petit », selon moncœur.net.

L’association à but non lucratif connue sous le nom de Dysautonomie Internationale a accusé l’émission ABC d’utiliser un terme « offensant » pour être « drôle ».

Le jeu télévisé a présenté des excuses pour l’utilisation d’un « terme obsolète et inexact » et a tweeté: « Le programme d’hier comprenait un indice sur le syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS).

« Après avoir entendu la communauté, nous avons découvert que nous utilisions un terme obsolète et inexact pour ce trouble, et nous nous en excusons. »

4 L’animateur de Good Morning America a lancé sa semaine d’accueil d’invités Crédit : ABC