Péril! les fans critiquent David Faber et « n’ont AUCUNE idée » qui est l’hôte invité alors que le spectacle annoncera son remplacement permanent « bientôt »

Les fans de JEOPARDY ont critiqué David Faber et ils n’avaient « aucune idée » qui était l’hôte invité lorsque l’analyste financier a fait ses débuts.

Cela survient alors que le jeu télévisé emblématique est sur le point d’annoncer bientôt son remplacement permanent.

5 Péril! les fans ont été déconcertés par David Faber alors qu’il faisait ses débuts en tant qu’hôte invité

5 « Je n’ai aucune idée de qui est ce type », a écrit un fan à propos du notable de CNBC Crédit : Twitter/Jeopardy

L’homme de 57 ans a lancé son Jeopardy! la semaine Lundi, cependant, les fans ne savaient pas exactement qui il était.

Un fan a écrit sur Twitter : « Je n’ai jamais entendu parler de ce type qui héberge », tandis qu’un autre a ajouté : « Je n’ai aucune idée de qui est ce type. »

Un troisième a répondu : « Qui est ce type. David quelqu’un ? » tandis que l’un d’eux a dit : « Qui est ce mec ? »

LA CARRIÈRE DE DAVID À LA TÉLÉ

David n’est peut-être pas connu du grand public, mais il est assez remarquable car il travaille sur CNBC depuis 1993 en tant qu’analyste financier et de marché.

Il coanime actuellement leur émission matinale, Squawk on the Street et leur émission mensuelle, Business Nation.

Lorsque les hôtes invités ont été annoncés, il a plaisanté : « Il est le moins connu d’un groupe incroyable d’hôtes invités, mais promet de ne pas décevoir les nombreux fans de Jeopardy. Réponse correcte : ce type !

David, qui est marié à Jenny Harris, n’est même pas étranger à Péril! comme en 2012, il a participé au tournoi Power Players – et il a pu battre la star du basket Kareem Abdul Jabbar et Fox News’ Dana Perino pour gagner 50 000 $.

LE PROCHAIN ​​RISQUE ! HÉBERGER

Bien que les fans ne connaissent pas exactement David, malheureusement, il suit un hôte invité très connu : LeVar Burton.

En fait, la star de Reading Rainbow a été si bien reçue que la plupart des fans a supplié le réseau de faire de lui « l’hôte permanent ».

Après semaines d’hôtes hôtes, danger ! révélera bientôt qui se tiendra derrière le podium pour prendre définitivement le relais Alex Trebek.

Une source proche de la production de l’émission a dit en exclusivité au Sun: « La décision a été prise car presque tous les hôtes invités ont effectué leur séjour.

«La saison termine les épisodes diffusés en une semaine ou deux, puis les rediffusions estivales. Pendant ce temps, l’annonce sera faite et de nouveaux épisodes commenceront.

L’initié a ajouté: « Il y a des favoris de la foule et il y en a qui sont très virulents pour se battre pour le concert, mais l’ensemble du processus est très surveillé. »

5 En 2012, l’homme de 57 ans The Jeopardy! Tournoi des joueurs puissants Crédit : Getty

5 Les débuts de l’hôte invité de David surviennent après que le favori des fans, LeVar Burton, est monté sur le podium Crédit : Carol Kaelson / Jeopardy Productions Inc