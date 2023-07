‘Péril!’ les fans accusent l’hôte Ken Jennings d’avoir incité le concurrent à perdre le match

« Péril! » les fans ont accusé Ken Jennings d’avoir incité un concurrent à parier gros lors de l’épisode de lundi.

Alex Gordon, un étudiant en médecine de New York, a parié la quasi-totalité de ses gains lorsqu’il a trouvé le Daily Double dans la catégorie « Stitch Incoming », une catégorie d’indices médicaux.

Après avoir trouvé le Daily Double, Jennings a demandé à Gordon : « A quel point es-tu confiant dans une catégorie médicale, Alex ? »

Le champion de deux jours a choisi de parier 12 000 $ sur ses 15 000 $ de gains, mais a finalement perdu après avoir mal deviné l’indice, « Joba Chamberlain a utilisé la cicatrice sous la chirurgie du coude nommée en l’honneur de son collègue lanceur dans le cadre d’un tatouage de visage souriant. »

‘PÉRIL!’ L’HÔTE MAYIM BIALIK ADMET QU’ELLE SE SENT « INUTILE, NON PERTINENTE ET SANS VALEUR »

Gordon a deviné: « Qui est Joe DiMaggio? »

La bonne réponse était : « Qui est Tommy John ? »

Les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour commenter le moment où Gordon a apparemment été «trompé» pour parier gros.

« WTH ! Vous avez trompé ce médecin en lui faisant croire que la question était une question médicale », a écrit un utilisateur. « Ce n’était pas le cas ! C’était à propos d’un tatouage et de joueurs de baseball. »

Un autre téléspectateur n’était pas d’accord en écrivant: « C’était une question médicale et de baseball. La chirurgie de Tommy John est de loin la chirurgie la plus courante que subissent les lanceurs. Le tatouage était une abstraction. La question était incroyablement facile. »

D’autres ont débattu du moment sur Twitter, en écrivant : « Alors #Jeopardy a fait un pas en glissant une question de baseball alors que tout le reste de la catégorie était lié à la médecine… Je pense que si @KenJennings gardait la bouche fermée, #AlexGordon ne ferait que ont parié 5000 $. »

« Quiconque sait RIEN sur la chirurgie orthopédique ou les blessures liées au sport connaît la chirurgie de Tommy John », a répondu un utilisateur. « @KenJennings sur @Jeopardy n’est PAS du tout à blâmer pour l’incapacité d’#AlexGordon à trouver la bonne question !! »

L’utilisateur d’origine a répondu et accepté, mais a noté que « Ken semblait défier Alex de miser gros quand ce n’était pas nécessaire…. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Malgré le petit hoquet de l’émission de lundi, Jennings a reçu des éloges en ligne en tant qu’hôte.

« Ken Jennings est un hôte charmant », a précédemment écrit un utilisateur. « Mayim était gentille mais avait un timing si gênant. J’espère que Ken veut le concert à plein temps. »

« S’il vous plaît, faites de Ken le seul hôte permanent », a supplié un utilisateur. « Lorsque vous aviez des hôtes différents après le décès d’Alex, je pensais qu’elle pourrait être un bon choix – plus tellement maintenant. Je suis à 100% l’équipe Ken. »

Cependant, le spectacle a toujours été derrière choisir Mayim Bialik avec Jennings.

« Mayim et Ken sont tous les deux des humains extraordinairement talentueux et tout simplement adorables », avait précédemment déclaré Michael Davies, producteur exécutif de la série. « Ils soutiennent le personnel et les uns les autres. Ils aiment et respectent cette institution d’un programme télévisé. En retour, le personnel et moi sommes honorés de travailler à leurs côtés. »

Avant que Bialik et Jennings ne prennent le relais, l’émission était animée par Alex Trebek – dont le mandat au jeu télévisé a duré 37 saisons. Après une longue bataille contre le cancer du pancréas l’homme de 80 ans est décédé en novembre 2020.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS