‘Péril!’ les co-animateurs Mayim Bialik et Ken Jennings discutent de l’avenir de l’émission dans la première interview conjointe

“Péril!” les co-animateurs Ken Jennings et Mayim Bialik se sont assis pour une interview pour discuter de l’avenir du jeu télévisé de longue date pour la première fois depuis qu’ils ont été nommés successeurs permanents de feu Alex Trebek.

“Alex nous manque tous les jours. Mais heureusement, ça ressemble toujours à” Jeopardy! “”, A déclaré Jennings lors d’une interview avec “Good Morning America”.

“Les gens ici sont si bons dans leur travail. Ils ont maintenu la continuité”, a-t-il ajouté.

En juillet, Michael Davies, le producteur de l’émission, a officiellement nommé Jennings et Bialik comme co-animateurs permanents après que plusieurs hôtes invités soient apparus dans l’émission.

Bialik et Jennings étaient tous deux des hôtes invités après la mort de Trebek en novembre 2020.

“Cela ne semble pas vraiment différent”, a déclaré Bialik à propos de la transition d’hôte invité à hôte permanent. “Nous avons pu prendre des photos ensemble. C’était amusant.”

Jennings détient la plus longue séquence de victoires dans “Jeopardy!” histoire avec 74 victoires consécutives. Bialik est une actrice nominée aux Emmy Awards qui est surtout connue pour ses rôles dans “The Big Bang Theory”, “Blossom” et “Call Me Kat”.

Jennings a partagé cela depuis qu’il était un concurrent de longue date sur “Jeopardy!” il croyait qu’il aurait un “assez bon sens” en matière d’hébergement.

“Vous réalisez que l’hébergement est encore plus difficile parce que vous devez essentiellement faire tout ce que font les concurrents, plus gérer le jeu pour eux, plus gérer le jeu pour le téléspectateur à domicile”, a-t-il expliqué.

« Et ne pas faire de grimaces », intervint Bialik.

Au cours de l’interview, les co-animateurs ont dévoilé un aperçu des coulisses de “Jeopardy!” Positionner. Le duo a noté que l’adaptation à la série s’est bien déroulée, moins quelques expériences d’apprentissage.

“Une fois, j’ai fait un épisode entier en portant mes chaussures sur le mauvais pied. C’était la fin d’une très longue journée”, a expliqué Bialik. “Apparemment, j’ai une très grande tolérance à la douleur.”

Le duo a noté que la 39e saison de l’émission sera en l’honneur de feu Trebek, qui a construit une base de fans fidèle tout en animant l’émission pendant 37 saisons.

“Je pense que pour nous deux, nous avons vraiment l’impression d’inaugurer ce qu’Alex a si bien facilité, qui est, encore une fois, de mettre en valeur les candidats et l’émission que les gens connaissent et aiment”, a expliqué Bialik. “Je pense que pour moi et Ken, nous aimons la pureté et le plaisir de ‘Jeopardy!’ a été et continuera d’être.”

La paire a déclaré qu’il n’était pas possible d’imiter Trebek, il est donc agréable de se soutenir mutuellement alors qu’ils naviguent dans le prochain chapitre de “Jeopardy!”

“L’un des avantages d’avoir deux hôtes est que l’accent est un peu moins mis sur qui est l’hôte emblématique de ‘Jeopardy!’ Et c’est vraiment plus sur “Jeopardy!” comme un jeu”, a partagé Jennings. “Certaines nuits, ce sera moi. Certaines nuits, ce sera Mayim. Mais c’est toujours “Jeopardy!””