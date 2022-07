‘Péril!’ les candidats critiqués pour avoir manqué l’indice de Taylor Swift: “Fermez tout le spectacle”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un indice de Taylor Swift sur “Jeopardy!” a laissé les trois candidats perplexes lors de l’émission de mercredi soir.

Le concurrent Matt Mierswa a choisi un indice dans la catégorie “Titre qui complète la rime” pour 400 $, et il se trouve que c’était lié à Swift.

“Et je suis juste comme oh-oh oh-oh oh-oh oh-oh oh-oh, tu dois juste arrêter, comme tu ne peux pas marcher sur ma robe?” L’animateur Ken Jennings a lu la carte d’indice.

“J’aimerais vraiment que ce soit Johnny [Gilbert] en les lisant », a répondu Jennings lorsque Mierswa n’a pas été en mesure de donner une réponse. « C’est « You Need to Calm Down » de Taylor Swift.

Les fans n’ont pas tardé à sauter sur Twitter et à se plaindre du fait que les candidats ne reconnaissaient pas l’une des chansons célèbres de Swift.

“Aucun des concurrents en danger n’a obtenu l’indice rapide de Taylor pour arrêter tout le spectacle”, a écrit un utilisateur.

“Tous ceux qui arrivent à #Jeopardy ont clairement une couronne dans mon livre, mais je ne peux pas me calmer quand il y a un triple indice de Taylor Swift”, a ajouté un autre.

“LA FAÇON QUE PERSONNE NE SAVAIT?!?!?” a déclaré un utilisateur.

Cependant, tous ceux qui regardaient de chez eux ne connaissaient pas la bonne réponse.

“Wow @jeopardy a peut-être eu la catégorie” la plus jeune “de tous les temps avec la rime complète. Même moi, j’étais trop vieux pour recevoir la question @ taylorswift13”, a écrit un utilisateur.

Mierswa a quand même terminé à la première place lors du “Jeopardy!” épisode, ses gains atteignant 26 644 $.