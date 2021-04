Le jeu-questionnaire populaire Jeopardy! doit supprimer le moment où un concurrent a fait un geste OK ou doit faire face à des «réactions négatives et des ramifications» potentielles pour avoir permis l’incitation à la violence suprémaciste blanche, a déclaré une lettre ouverte.

La lettre, signée par plus de 500 «Ancien Jeopardy! Concurrents » au moment d’écrire ces lignes, dunks sur l’actuel triple vainqueur du jeu télévisé Kelly Donohue. Cette semaine, il a commis deux péchés contre des sensibilités éveillées, selon la plainte.

La première infraction mineure était de répondre à un indice en utilisant le mot «Gitan» – «un terme pour les Roms qui est considéré comme une insulte», la lettre lit.

La plus grande transgression de Donohue, cependant, était la façon dont il a indiqué qu’il s’agissait de son troisième match lors d’un épisode diffusé mardi. Lors de l’intruduction des candidats, il a fait une sorte de geste « OK » qui, selon la lettre, «A été coopté par des groupes de pouvoir blanc, des groupes de droite alternative et un groupe anti-gouvernemental qui se fait appeler les Trois Pour Cent.»

Bien sûr, Donohue a fait signe «1» et «2» dans les jeux précédents et a déclaré publiquement qu’il voulait seulement signaler «3» et rien d’autre. Mais les signataires estiment qu’il doit y avoir quelque chose de plus derrière, étant donné qu’il a déjà utilisé une photo de Frank Sinatra faisant « Un geste similaire » comme sa photo de couverture Facebook. Mais « Quelle que soit son intention déclarée, le geste est un sifflet de chien raciste, » la lettre prétend.

«Le plus problématique», la plainte dit, est-ce que Kelly ne fait pas d’excuses publiques «Pour les ramifications du geste.»

Si quelque chose a été mal interprété, des excuses et un désaveu total de tout lien avec les doctrines suprémacistes blanches sont nécessaires.

Les signataires affirment que le geste a été blessant pour les téléspectateurs appartenant à «Groupes marginalisés» et doivent déjà faire face «Racisme structurel et institutionnel, sexisme, antisémitisme, capacitisme, homophobie et transphobie» aux États-Unis et au Canada. Ces personnes sont confrontées à des «microagressions presque tous les jours de leur vie», et Jeopardy! soi-disant ajouté à leur souffrance.

«Nous ne pouvons pas rester sur scène avec quelque chose qui ressemble à de la haine. Nous avons honte d’être associés à des marques et à des identités qui souffrent de la souillure de déclarations et d’actions haineuses – en particulier si elles ne sont pas contestées par ceux qui sont au sommet. « la lettre a déclaré.

La demande à Jeopardy! est assez simple – l’émission doit modifier numériquement ou reprendre les moments que les signataires jugent offensants. Si cela n’est pas fait, il y aura « Plus de tentatives pour déguiser le mépris en gestes innocents » et potentiellement «Les réactions négatives et les ramifications devraient jamais être liées à l’un de ces moments de violence dans le monde réel.»







La lettre se demandait si «Un auditeur de sensibilité et de diversité» a participé à l’écriture de l’émission et a exprimé l’espoir que des changements seraient apportés « Afin que les futures erreurs de cette ampleur ne se produisent jamais à l’antenne. »

Après la publication de la lettre, Donohue a publié une déclaration sur sa page Facebook, affirmant qu’il était « Vraiment horrifié » par les accusations et « Absolument, sans équivoque » condamner «Suprématie blanche et racisme de toute nature» prendre une note des critiques. Il a dit qu’il espérait que sa position était claire et que c’était « Honteux pour moi de penser que quiconque essaierait d’utiliser la scène de Jeopardy! » pour promouvoir le sectarisme.

L’idée que le geste OK signifie secrètement « Pouvoir blanc » a pour origine un canular de 4chan de 2017 destiné à troller les libéraux. La Ligue anti-diffamation (ADL) a décidé en 2019 qu’elle pouvait en fait être considérée comme un symbole de haine, affirmant qu’un suprémaciste blanc l’avait utilisée de manière non ironique.





Des accusations de racisme fondées sur l’utilisation du signe de la main ont été portées à divers moments, notamment contre un policier de l’Oregon, des employés fédéraux à Portland, des cadets de West Point et même un chauffeur américano-mexicain en Californie, qui a perdu son emploi de résultat.

L’appel à faire quelque chose au sujet du comportement de Donohue a reçu un signe d’approbation de Vice, un bastion du réveil. Le site de vérification des faits Snopes, cependant, est sceptique quant à la prémisse de la lettre, affirmant que le geste du candidat ne correspondait même pas à celui que l’ADL considère parfois comme suprémaciste blanc.





