PÉRIL! Les anciens concurrents sont indignés producteurs « n’ont pas attrapé le gagnant Kelly Donohue flash blanc signe de la main de puissance sur le spectacle. »

Fas s’est également joint au sentiment, exigeant que quelqu’un aborde l’incident – même après que Donohue se soit excusé.

Kelly Donohue a fait clignoter un panneau d'alimentation blanc pendant qu'il était présenté

Mercredi, un Moyen lettre a été publiée par «J! Contestant Letter ”où 539 anciens candidats, ont signé et soutenu le fait que le récent candidat s’est avéré problématique à deux occasions différentes – l’une pire que l’autre.

Le triple candidat de retour a d’abord frotté les téléspectateurs lorsqu’il a utilisé un terme politiquement incorrect pour les Roms ou les Romani.

Cependant, il a été immédiatement critiqué car il a fait clignoter un signe lorsqu’il a été présenté lors de son troisième retour dans la série, que beaucoup ont interprété comme le signe de la main blanche.

Après avoir suscité de la haine sur les réseaux sociaux, Donohue s’est tourné vers ses réseaux sociaux et a écrit dans un message désormais supprimé, selon les anciens candidats: «C’est un 3. Pas plus. Pas moins. »

Il avait également une couverture Facebook où Frank Sinatra a fait clignoter le même signe en l’air, mais cela a également été supprimé.

Anderson Cooper était l'hôte invité lorsque le moment s'est produit

Dans la lettre Medium, d’anciens candidats ont déclaré après que Donohue a expliqué que le signe signifiait le numéro trois: «Cependant, ce geste n’était pas un symbole clair pour le numéro trois.

«Il a tenu son pouce et son index ensemble, ses trois autres doigts étendus et la paume tournée vers l’intérieur, et il a tapoté sa poitrine. Cela, intentionnel ou non, ressemblait de très près à un geste qui a été coopté par des groupes de pouvoir blanc, des groupes de droite alternative et un groupe anti-gouvernemental qui se fait appeler les Trois pourcent.

La lettre a continué: «Indépendamment de son intention déclarée, le geste est un sifflet de chien raciste. Certaines des premières personnes à avoir remarqué cela n’étaient pas affiliées à Jeopardy! de quelque manière que ce soit – c’étaient des téléspectateurs qui ne pouvaient pas croire ce qu’ils avaient vu, qui l’avaient capturé sur vidéo et qui le partageait sur Twitter.

«Parmi eux, il y avait des gens de couleur qui, il va sans dire, sont sensibles aux messages racistes et n’apprécient pas que l’émission ait permis la diffusion de ce symbole. […]

«Nous ne pouvons pas défendre la haine. Nous ne pouvons pas rester à côté de la haine. Nous ne pouvons pas rester sur scène avec quelque chose qui ressemble à de la haine.

«Nous avons honte d’être associés à des marques et des identités qui souffrent de la souillure de déclarations et d’actions haineuses – en particulier si elles ne sont pas contestées par ceux qui sont au sommet.»

Fas a rejoint le sentiment que les producteurs de l’émission – ou du moins hôte invité Anderson Cooper – devrait aborder la situation car elle a mis de nombreux téléspectateurs mal à l’aise.

Un fan a écrit: «Une sorte d’espoir que Jeopardy ou Anderson Cooper pourrait répondre à ce qui ressemblait à ma famille comme un symbole de puissance blanche affiché par le champion de retour, Kelly. Content qu’il ait perdu.

«Je souhaite que Jeopardy publie une déclaration pour remédier à leur manque de diligence en ne captant pas cela et en l’autorisant à être diffusé», a tweeté un deuxième téléspectateur.

Un troisième s’est joint et a déclaré: «Je ne veux pas d’excuses ou de fausses excuses. Kelly Donohue a hardiment montré un signe White Power lors de sa présentation.

«Jeopardy, qu’allez-vous faire à ce sujet? Anderson Cooper, quand exigerez-vous une conséquence? »

Cependant, la haine ne s’est pas arrêtée là car beaucoup d’autres se sont joints à un quatrième fan en disant: «Omg. Hier, une insulte raciale et aujourd’hui, le symbole du pouvoir blanc? Jeopardy, vous feriez mieux de travailler sur des excuses sincères.

«Peut-être commencer par déposer de grosses sommes d’argent sur les comptes de tous les concurrents non blancs qui ont déjà joué.»

Un cinquième a ajouté, remettant en question les intentions de Donohue: «Compte tenu de son message de non-déni sur Facebook, de ses activités antérieures et de ses connaissances (qu’il a rendues privées tardivement), il est clair que ce n’était pas un accident.

«J’appelle Jeopardy à présenter des excuses pour l’avoir autorisé à être diffusé et à révoquer ses gains, comme indiqué très clairement dans l’accord du concurrent.»

Et un sixième spectateur, un précédent Jeopardy! concurrent lui-même, a écrit: «Je condamne aussi fermement que je peux le faire pour le geste de pouvoir blanc apparent fait par le champion lors de l’émission de ce soir. Il n’y a pas de place pour cela nulle part dans la société, émission de télévision ou pas. «

Donohue a affirmé dans une deuxième déclaration qu'il ne voulait pas dire que c'était un signe de la main du pouvoir blanc

Donohue s’est de nouveau rendu sur les réseaux sociaux jeudi matin pour non seulement s’excuser de l’incident, mais aussi s’excuser pour sa déclaration précédente.

Il a écrit: «Je suis vraiment horrifié par ce qui a été publié à mon sujet sur les réseaux sociaux.

«Je condamne absolument et sans équivoque la suprématie blanche et le racisme de toute nature. Les gens qui me connaissent personnellement savent que je ne suis pas raciste, mais pour le grand public, il vaut la peine de le répéter: je ne suis pas raciste et je rejette et condamne la suprématie blanche et toutes les formes de sectarisme pour le mal qu’elles sont. C’est honteux pour moi de penser que quiconque essaierait d’utiliser la scène de Jeopardy! pour faire avancer ou promouvoir un programme aussi dégoûtant. «

Il a en outre affirmé que «lors de l’enregistrement de mon quatrième épisode, je levais simplement trois doigts pour marquer ma troisième victoire. Il n’y avait plus rien que j’essayais d’indiquer.

«Je regrette profondément ce terrible malentendu. Je n’ai jamais voulu blesser une âme et je vous assure que je ne suis pas l’ami des racistes ou des suprémacistes blancs.

«J’ai supprimé le post précédent parce que les commentaires étaient plus que je ne pouvais supporter. Je maintiens la déclaration elle-même et vous pouvez la trouver rapportée dans d’autres médias.

«J’ai cependant compris la juste critique selon laquelle je n’avais pas inclus une condamnation énergique de la suprématie blanche dans ma déclaration initiale. J’espère que mes sentiments à ce sujet sont désormais clairs.





Tout cela survient pendant la semaine d’Anderson Cooper en tant que un hôte invité de Jeopardy! après la mort d’Alex Trebek des suites d’un cancer.

De nombreux fans ont en fait approuvé Anderson comme un hôte formidable et l’a félicité sur les réseaux sociaux malgré sa nervosité pour assumer le rôle temporaire.

Anderson Cooper a été approuvé par les fans en tant qu'hôte