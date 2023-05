‘Péril!’ Le producteur dénonce les critiques des fans de Mayim Bialik et Ken Jennings: « Cette émission est si difficile à animer »

Alex Trebek était le visage bien-aimé de « Jeopardy! » pendant des décennies, et il a laissé de grosses chaussures à remplir après sa mort d’un cancer du pancréas.

Une fois « Jeopardy! » ont fait appel à l’ancien champion Ken Jennings comme hôte, ils ont également ajouté la star de « The Big Bang Theory » Mayim Bialik après avoir été l’hôte invité de la saison 37.

Depuis le début des deux, ils ont reçu des réactions négatives de la part des fans du jeu télévisé, qui ont été très francs sur les réseaux sociaux. À tel point que le producteur exécutif de la série, Michael Davies, a pesé sur les critiques.

« Cette émission est si difficile à animer », a déclaré Davies lors d’une interview avec Vulture.

« Alex l’a fait sien… Je lis tout, et regardez, la chose la plus forte que nous ayons est la passion de nos fans. J’aimerais que beaucoup de nos fans soient plus patients pour comprendre que nous avons affaire à deux hôtes. «

Il a continué à décomposer ce qui rend Bialik et Jennings qualifiés pour prendre le relais.

« Mayim est une actrice très expérimentée. Ken est un « Jeopardy! » très expérimenté. joueur. Ils sont tous les deux au début de leur carrière d’animateur… Je ferai tout ce que je peux pour que cela réussisse… « , a expliqué Davies.

L’un des emplois le « Jeopardy! » producteur fait quotidiennement surveille activement les réponses en ligne au jeu télévisé populaire. Davies a noté qu’il prend les commentaires du public « au sérieux ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait l’impression que les téléspectateurs préféraient un hôte à l’autre, il a répondu: « Je ne pourrais pas vous donner de chiffre absolu. »

« En ce qui concerne le petit pourcentage de notre public qui va sur Reddit ou Twitter, il y a des fans de Ken et il y a des fans de Mayim. Il y a des gens qui aiment ‘Jeopardy!’ et regarderont les deux. Nous avons également plusieurs fans qui postent qu’ils n’aiment ni l’un ni l’autre », a-t-il souligné.

Davies a poursuivi en disant que la chose la plus importante, ce sont les cotes d’écoute. Il a dit qu’il n’y avait « aucune différence » entre Bialik ou Jennings, notant que « c’est exactement la même chose ».

Davies a déclaré qu’il y avait une bonne quantité de reconstruction à faire à l’été 2021 car il y avait une « fracture incroyable au cœur de » Jeopardy! » avec la perte d’Alex Trebek. »

« Je maintiens la décision d’amener Ken et de faire de Ken un deuxième hôte avec Mayim. Je les soutiens tous les deux. Je vais au studio tous les jours et j’essaie de les améliorer tous les deux pour animer l’émission et faire un meilleur l’environnement du programme autour d’eux. Ils ont tout mon soutien », a-t-il déclaré.

Jennings détient le record du plus grand nombre de victoires consécutives et de gains totaux en tant que « Jeopardy! » concurrent. Il a été la première personne que l’émission a invitée à animer en 2020, après la mort de Trebek.

Bialik a rejoint Jennings en tant que co-animateur du jeu télévisé trivia en 2021. Les deux ont d’abord été sollicités pour animer l’émission jusqu’à la fin de la saison 38 tandis que les dirigeants recherchaient un nouvel hôte permanent. Cependant, il a été annoncé en juillet 2022 que les deux partageraient officiellement le rôle.