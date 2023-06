Un récent « Jeopardy! » épisode a laissé un impact non seulement sur les fans en colère, mais même sur un producteur du jeu télévisé populaire.

Lors d’un « Inside Jeopardy! » interview en podcast, la productrice Sarah Foss et l’ancienne championne Buzzy Cohen ont dévoilé un épisode de la semaine dernière qui a laissé les candidats se gratter la tête après qu’ils n’aient pas réussi à détecter 23 indices différents.

« Une chose qui n’était pas si géniale à propos de ce match, dans ce match – ce doit être un record – 23 triples stumpers. Et c’est quelque chose que nous n’aimons jamais voir », a fait remarquer Foss.

« Non, pas bien », a réagi Cohen. « Tu sais, c’est le dernier match avant le déjeuner… Peut-être que tout le monde a un peu faim ou sommeil.

L’ancien champion a fait référence au « Jeopardy ‘! » calendrier de tournage puisque cinq épisodes du jeu télévisé sont enregistrés en une journée.

Foss et Cohen ont ensuite plaisanté: « Nous oublierons que cela s’est jamais produit. »

Selon « J! Archive », le record du nombre total d’indices manqués en un seul match s’élève à 24, diffusé en 2005 lors de l’Ultimate Tournament of Champions.

Le « Jeopardy! » Les commentaires du producteur et de l’ancien champion interviennent après l’épisode de la semaine dernière où les trois candidats n’ont pas réussi à obtenir la majorité des indices.

Des fans passionnés ont récapitulé l’émission sur Internet, alors que les joueurs Collette Lee, Kristine Rembach et le champion de retour Suresh Krishnan sont restés silencieux sur 23 énigmes sans réponse.

Un fan s’est rendu sur Twitter pour critiquer le jeu télévisé bien-aimé pour sa récente série d’indices difficiles.

« Est-ce juste moi, ou l’épisode de #jeopardy de ce soir était-il douloureux à regarder ? En ce qui concerne les indices sans réponse, cet épisode devait figurer dans le top 10 », a déclaré un commentaire.

Autre « Jeopardy! » les fans étaient d’accord avec le tweet viral et ont partagé leurs réactions.

« Cela semble être une tendance. Je suis généralement un as de ce jeu, mais dernièrement, les indices semblent alambiqués. Je me demande si @Jeopardy a embauché de nouveaux écrivains », a ajouté un autre spectateur.

Les fans de longue date du jeu télévisé ont continué à remettre en question les énigmes de « Jeopardy! ».

« Je ne pouvais vraiment pas discerner si les indices étaient trop difficiles ou si les candidats ne connaissaient pas bien les sujets. Les indices sont devenus plus difficiles, je pense, ces dernières années », a écrit un téléspectateur.

La conversation s’est poursuivie après la diffusion de l’émission, alors qu’une utilisatrice de Reddit, qui prétendait être la candidate Lee, a partagé son expérience difficile.

« Collette ici – Kristine et moi avons commenté cela avant la finale, disant que nous craignions de devenir virales parce que nous ne savions rien ! » commença l’utilisateur.

« J’ai personnellement essayé de » rester calme et de me taire « pour essayer d’éviter de me retrouver dans le rouge avec de mauvaises suppositions, mais au fur et à mesure que le jeu avançait, en particulier dans Double Jeopardy, il était évident que nous prenions collectivement le bus de la lutte avec notre planche ! «

Le défi « Jeopardy! » L’épisode s’est terminé avec Krishnan couronné champion des deux jours, remportant un total de 21 099 $.

Lee a terminé deuxième avec 6 999 $ et Rembach s’est classé troisième avec 2 999 $.