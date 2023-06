‘Péril!’ le champion révèle le problème de l’émission qui fait rager les fans

« Péril! » est toujours un pilier du jeu télévisé pour de nombreux téléspectateurs, mais il est indéniable qu’il a récemment fait l’objet de nombreuses critiques.

James Holzhauer, l’un des candidats les plus titrés de tous les temps, a une idée de la raison pour laquelle les fans sont si frustrés par la série ces derniers temps : des problèmes en coulisses avec l’équipe de la série.

Dans une nouvelle interview avec TV Insider, Holzhauer a été interrogé sur les modifications qu’il apporterait à l’émission s’il le pouvait, et sa réponse était vraiment intéressante.

« Il y a eu beaucoup de roulement dans les coulisses, je dirai », a-t-il commencé. « Toute l’équipe de production s’est retournée, donc vous voyez en quelque sorte que certaines choses ont été perdues quand elles ont changé de mains là-bas. »

Il a poursuivi: « Je pense que c’est toujours une excellente émission, mais il pourrait y avoir quelques ajustements ici et là. Certaines des questions écrites pourraient être un peu plus précises qu’elles ne l’ont été. »

Holzhauer a été dans le « Jeopardy! » monde assez longtemps pour savoir de quoi il parle.

Il a remporté 32 matchs consécutifs en 2019 et, dans la liste des 10 meilleurs gains en un seul match, il détient toutes les places. En ce qui concerne le record des gains les plus élevés en saison régulière, il arrive deuxième derrière Ken Jennings.

De nombreux fans seraient probablement d’accord avec son évaluation selon laquelle « l’écriture de la question pourrait être un peu plus précise », car cela a été une plainte majeure à propos de nombreux épisodes cette saison.

Dans un épisode plus tôt cette semaine, la catégorie Final Jeopardy était « World of Water », avec l’indice suivant : « Le détroit de Bass divise la Tasmanie et l’Australie continentale et les hydrographes ont contesté lequel de ces 2 corps plus grands est [sic] partie de. »

La bonne réponse a été jugée « Océans Indien et Pacifique », ce que deux des candidats ont deviné, mais les fans n’ont pas pensé que la question était juste.

« Les Australiens diraient Que sont les océans Pacifique et Austral ? Leur définition de l’océan Austral va jusqu’à la côte sud de leur continent », a déclaré un téléspectateur perplexe sur la page YouTube de l’émission.

Un autre fan a répondu au commentaire géographique en écrivant : « La question est mal formulée : je pense que la position par défaut des Australiens sur cette question serait ‘Qu’est-ce que l’océan Austral et la mer de Tasman ?’ mais vous vous faites l’Amérique. »

L’épisode de ce lundi comportait une catégorie appelée Movie Mashups, et les candidats et les téléspectateurs ont été laissés perplexes par les indices.

L’indice de 1 200 $ disait: « Tu restes classe, Kali! Un présentateur de nouvelles de San Diego en 2004 ‘&’ une structure de titre d’Indiana Jones en 1984. »

Aucun des concurrents n’a tenté de deviner, et la bonne réponse a été révélée comme « Ron Burgundy et The Temple of Doom ».

L’indice de 1 600 $ était « Un méchant d’Alan Rickman ‘Die Hard’ ‘veut ces détonateurs’ d’un titre Great Dane de 2002! » Un concurrent a essayé et a répondu à tort « Hans Gruber Beethoven ».

L’animateur Mayim Bialik les a informés que la bonne réponse était « Hans Gruber et Scooby-Doo ».

« Cette catégorie de films était horrible », a écrit un utilisateur de Twitter. « Pas même un mashup ou un ‘jeu de mots’. Juste deux choses au hasard. Horrible. »

« Eh bien, cet épisode était [trash] », a ajouté un autre.

Un autre problème ces derniers temps a été ce à quoi il est fait référence dans le « Jeopardy! » monde comme « triple-stumpers » – des indices qu’aucun des trois concurrents ne résout.

Les téléspectateurs ont qualifié ces cas de « douloureux », et beaucoup se sont demandé si le problème était que les indices étaient trop difficiles ou si les candidats n’étaient pas familiers avec les sujets.

Un épisode avait 23 de ces triple-stumpers, juste un de moins que le record de l’émission de 24.

La productrice Sarah Foss en a parlé lors d’un épisode de « Inside Jeopardy! » podcast, en disant: « Nous oublierons que cela s’est jamais produit. »

