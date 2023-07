« Péril! » les concurrents sont connus pour leur intellect et leur large éventail de connaissances dans un certain nombre de domaines, mais les fans pensent que l’on a un petit quelque chose en plus.

Anji Nyquist, qui a remporté un match du jeu télévisé populaire plus tôt ce mois-ci, est non seulement intelligent, mais aussi extrêmement beau, selon les fans.

Après sa victoire le 5 juillet, elle s’est rendue sur Instagram pour discuter avec ses abonnés de son expérience, mais certaines des questions ont un peu dévié.

« J’ai fait un ‘demandez-moi n’importe quoi' », a-t-elle expliqué dans une interview avec The Sun, « et il y avait beaucoup de gens qui ont demandé : ‘Est-ce que vous feriez un OnlyFans ? Ce serait vraiment populaire.' »

« Je veux dire, ce n’est pas mon style, mais c’était flatteur ? dit-elle, apparemment incertaine quant à savoir si les demandes d’adhésion au site typiquement racé étaient réellement agréables.

Elle a poursuivi: « Tu vas avoir des gens sympas, et tu vas avoir de la chair de poule. J’ai reçu des DM d’hommes au hasard. »

Ces hommes lui ont dit des choses comme « tu es si belle » et « tu es la candidate la plus sexy de tous les temps », qu’elle a qualifiées de « si stupides ».

« ‘Péril!’ concerne votre cerveau et votre performance dans ce scénario », a insisté Nyquist.

Elle a ajouté: « Ce n’était pas ce à quoi je m’attendais, c’est sûr. »

Nyquist n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de Fox News Digital.

Une autre chose à laquelle elle ne s’attendait pas était la taille de l’ensemble. En tant que « Jeopardy! » fan elle-même, elle a révélé que « la scène est tellement plus petite » que ce qu’elle avait imaginé.

« Le conseil d’administration et les candidats ne sont pas si éloignés l’un de l’autre », a-t-elle déclaré. « Et tu n’es pas si loin de Ken [Jennings]qui est un de mes héros. »

« En l’entendant parler de moi dans mon deuxième épisode, j’aurais pu pleurer. »

Jennings semble souvent être l’hôte préféré des fans car il y a eu d’innombrables commentaires sur à quel point il était meilleur pour remplir les chaussures de feu Alex Trebek que l’autre animateur de l’émission, Mayim Bialik.

Nyquist a également évoqué un peu la popularité croissante de son chat. Lors de son deuxième épisode du jeu télévisé, Nyquist a dit à Jennings qu’elle avait un chat nommé NAZ REID (elle a précisé que toutes les lettres du nom devaient être en majuscules), du nom du joueur des Minnesota Timberwolves.

Elle a reçu tellement d’éloges pour le nom qu’elle a créé un compte Instagram pour le chat, expliquant que le nom était si populaire parce que, « Nous avons filmé cela en mai, et Naz Reid vient de signer un gros contrat, donc il y avait beaucoup de Naz Reid news la semaine où mon épisode a été diffusé. »

Sur une note plus touchante, elle a partagé la douce raison « Jeopardy! » occupe une place si spéciale dans son cœur.

« Avant le décès de mon père, j’ai vécu avec lui et je me suis occupée de lui lorsqu’il souffrait de démence », a-t-elle déclaré.

« Nous regardions ensemble et c’était quand James Holzahuer était en fuite », a-t-elle poursuivi en faisant référence à l’un des joueurs les plus connus et les plus titrés de tous les temps.

« Mon père faisait le mouvement ‘all in’ avec James, et il applaudissait quand il réussissait, donc c’est un souvenir spécial pour moi. Maintenant, je fais partie de cette famille. »

Nyquist a conclu son histoire de « Jeopardy! » en disant : « Je savais qu’il y aurait une certaine négativité, mais c’était génial d’avoir 15 minutes de gloire, et maintenant mon chat a aussi plus d’abonnés en ligne.