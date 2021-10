‘Péril!’ le champion Matt Amodio décroche la deuxième place sur la liste des victoires de tous les temps

Matt Amodio a gardé son « Jeopardy! » série de succès en vie vendredi – atteignant une autre étape importante dans le jeu télévisé avec sa 33e victoire. Cela l’a placé à la deuxième place sur la liste des victoires consécutives de tous les temps après seulement Ken Jennings, qui détient le record à 74 ans.

En remportant la 33e victoire, Amodio a dominé le champion de l’évasion 2019, James Holzhauer. Le total des gains en espèces d’Amodio, 30 ans, s’élève actuellement à 1 267 801 $. Depuis sa première apparition dans l’épisode du 21 juillet de la série, il a répondu correctement à plus de 1 000 indices.

Amodio, un doctorat en informatique de cinquième année. candidat à l’Université de Yale, n’est que la troisième personne de l’histoire de la série à gagner plus d’un million de dollars en saison régulière. Il est toujours loin derrière Holzhauer (2 464 216 $ de gains totaux) et Ken Jennings (2 522 700 $).

« Ken a toujours été le visage de ‘Jeopardy!’ pour moi, alors quand je pense à ‘Jeopardy !’, je pense à lui », a déclaré Amodio dans un communiqué interrogé sur Jennings. « À [be] juste derrière lui, c’est une expérience surréaliste. »

Au cours de son apparition dans l’émission, Amodio a fait preuve d’un large éventail de connaissances sur des sujets couvrant l’histoire, la littérature, les arts et le divertissement, la science, la géographie et plus encore. Il est devenu un favori des fans pour son attitude humble et son sens de l’humour ironique (malgré son habitude de dire « ce qui est » dans ses réponses avec les noms des personnes alors que, grammaticalement, il devrait dire « qui est »).

Dans l’épisode de vendredi, Amodio a remporté 55 400 $ après avoir obtenu les trois carrés Double Jeopardy (en obtenant deux d’entre eux corrects) et fourni la bonne question dans Final Jeopardy. Comme cela a souvent été le cas lors de la course d’Amodio, le match a été un emballement: les deux autres concurrents sont entrés dans Final Jeopardy derrière le total en espèces du champion en titre par une large marge.

La semaine dernière, Holzhauer, un joueur de sport professionnel, a jeté un peu d’ombre après la 23e victoire d’Amodio. « Quand vous commandez quelque chose en ligne plutôt que quand il arrive », a-t-il ricané dans un tweeter, avec des photos côte à côte montrant leurs gains en espèces totaux respectifs après 23 victoires – Holzhauer à 1 780 237 $, soit plus du double des 825 801 $ d’Amodio à ce stade. Amodio a répondu, « Je pensais que ces mèmes étaient censés avoir la personne la plus attirante à gauche. »

« Jeopardy! », produit par Sony Pictures TV, qui en est à sa 38e saison de syndication, est actuellement hébergé par Mayim Bialik. Sony a dit Bialik et Ken Jennings seront les hôtes de « Jeopardy! » pour le reste de l’année alors que le studio recherche un hôte permanent pour remplacer le regretté Alex Trebek.

En août, ancien « Jeopardy! » producteur exécutif Mike Richards avait été nommé hôte, avant il a démissionné neuf jours plus tard après que les commentaires insensibles qu’il a faits sur un podcast passé ont refait surface avec deux précédents procès pour discrimination de son temps en tant qu’EP de « The Price Is Right ». Sony a par la suite licencié Richards.