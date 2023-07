‘Péril!’ l’animatrice Mayim Bialik admet qu’elle se sent « inutile, hors de propos et sans valeur »

« Péril! » l’animateur Mayim Bialik a admis se sentir « inutile » et « sans valeur » tout en répondant aux questions des fans dans une nouvelle vidéo YouTube.

Bialik co-anime officiellement le jeu télévisé depuis juillet 2022 et reçoit souvent des critiques de la part des téléspectateurs en ligne.

Dans la nouvelle vidéo, Bialik a lu la question : « Que faites-vous lorsque vous vous sentez inutile, hors de propos et sans valeur, ou ne vous sentez-vous jamais ainsi ? »

« Excellente question », a-t-elle répondu. « Je ressens cela, et c’est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que je sais d’où je suis assis, évidemment, j’ai une plate-forme et je peux parler aux gens. »

« Je dirais que je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité d’être ici, et je suis toujours un humain et j’ai souvent l’impression que ce que je fais n’est pas ce que je suis censé faire, ou je ne le fais pas assez bien, ou je n’atteins pas assez de gens, ou je ne le fais pas correctement, ou j’ai l’air stupide », a expliqué Bialik. « Juste nommer la chose et je le pense. »

« Certaines personnes aiment s’entourer de personnes qui ne les feront pas se sentir inutiles, hors de propos et sans valeur, mais parce que je suis un acteur, j’ai grandi dans un monde où tout le monde disait: » Tu es incroyable « , et c’est parfois difficile pour moi de m’appuyer sur des gens croyants. »

Bialik a noté que cela ne fonctionnait généralement pas pour elle et a ensuite proposé d’autres options, notamment des affirmations positives et une thérapie cognitivo-comportementale. Pour la star de « The Big Bang Theory », elle essaie généralement de bouger son corps et de méditer, entre autres activités.

Le « Jeopardy! » L’animatrice a souvent été critiquée par les téléspectateurs disant qu’elle n’était pas « un bon candidat » pour le rôle.

« Jeopardy… vous avez tellement bâclé le remplacement d’Alex, s’il vous plaît laissez-le maintenant que Ken – et l’héritier évident – ​​est de retour à plein temps », a récemment écrit un utilisateur sur la page Instagram de l’émission. « J’ai dû arrêter de regarder quand elle animait. Tellement gênant. Horrible décision. »

« Ken Jennings est un hôte charmant », a écrit un autre. « Mayim était gentille mais avait un timing si gênant. J’espère que Ken veut le concert à plein temps. »

« S’il vous plaît, faites de Ken le seul hôte permanent », a déclaré un utilisateur. « Lorsque vous aviez des hôtes différents après le décès d’Alex, je pensais qu’elle pourrait être un bon choix – plus tellement maintenant. Je suis à 100% l’équipe Ken. »

Cependant, l’émission a toujours soutenu Bialik en tant que choix d’hébergement.

« Mayim et Ken sont tous les deux des humains extraordinairement talentueux et tout simplement adorables », avait précédemment déclaré Michael Davies, producteur exécutif de la série. « Ils soutiennent le personnel et les uns les autres. Ils aiment et respectent cette institution d’un programme télévisé. En retour, le personnel et moi sommes honorés de travailler à leurs côtés. »

Avant que Bialik et Jennings ne prennent le relais, l’émission était animée par Alex Trebek – dont le mandat au jeu télévisé a duré 37 saisons. Après une longue bataille contre le cancer du pancréas l’homme de 80 ans est décédé en novembre 2020.

