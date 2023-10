‘Péril!’ l’animatrice Mayim Bialik admet qu’elle ne réussirait pas bien en tant que candidate

Mayim Bialik n’a pas très confiance en ses capacités en tant que « Jeopardy ! » concurrent.

Lors d’une récente apparition sur le podcast « Club Random with Bill Maher », Bialik a déclaré à l’animateur que les gens lui demandent souvent si elle connaît les réponses à toutes les questions qu’elle pose aux candidats sur « Jeopardy ! », révélant que la réponse est définitivement « non ». « .

« Non. Tout d’abord, répondre à des choses comme ça sous pression avec un chronomètre ne m’arrivera pas », a-t-elle déclaré à Maher. « C’est dur! »

L’actrice et animatrice de jeu télévisé a expliqué à Maher qu' »il y a une énorme composante psychologique » qui entre en jeu lorsqu’on essaie de gagner. « Il y a un rythme dans lequel les gagnants se lancent », a-t-elle déclaré. « Si quelque chose ne va pas, cela peut être débilitant. Je pleurerais, je pense. »

Beaucoup supposent que Bialik réussirait bien dans la série grâce au fait qu’elle a un doctorat, mais elle affirme que « les connaissances que j’ai ne sont pas nécessairement ‘Jeopardy !’ connaissance. »

« Il y a des catégories, comme, évidemment, je suis formé en sciences. Je peux être assez confiant dans les catégories scientifiques. Je suis un adepte des mots croisés, donc il y a des catégories de mots croisés. J’ai une mineure en études hébraïques et juives, donc tout ce qui est dans ce domaine », a expliqué Bialik. « C’est un autre type de connaissance [on ‘Jeopardy!]comme les « poètes du XVIIIe siècle ».

Le « Jeopardy des célébrités! » L’animatrice a également admis qu’elle était « surprise du nombre et du type de personnes » qui l’approchent en tant que fans de la série.

Bialik et Ken Jennings ont repris les fonctions d’animation de « Jeopardy! » et « Célébrité Jeopardy! » en 2020, lorsque l’animateur de longue date Alex Trebek est décédé après une bataille contre le cancer du pancréas, Bialik s’est retirée en septembre afin de montrer son soutien aux grèves des écrivains et des acteurs.

« C’est très complexe, mais ma déclaration générale est toujours que je viens d’une famille syndiquée. Mes grands-parents étaient des immigrants qui travaillaient dans des ateliers clandestins, et mes parents étaient enseignants dans les écoles publiques », a-t-elle déclaré à Vanity Fair à propos de son soutien aux syndicats. .

« Bien que ce ne soit pas à moi de juger personnellement la décision de quelqu’un d’autre, pour moi, je suis un partisan des syndicats – de presque tous les syndicats et de ce pour quoi ils se battent. Je crois en ce système même s’il n’est pas parfait », a ajouté Bialik. « Je crois qu’il faut s’informer sur les raisons pour lesquelles les gens font grève et sur les raisons pour lesquelles ils le font. »

Les fans de la série semblaient satisfaits de l’idée que Jennings la remplacerait, offrant des commentaires tels que « Ken toute la journée, tous les jours s’il vous plaît » et « maintenant que Mayim n’anime plus, je peux regarder ça » sous l’annonce sur le la page Instagram officielle de l’émission.

Cependant, les producteurs de la série l’ont soutenue et ont soutenu leur décision de la choisir.

« Mayim et Ken sont tous deux des humains extraordinairement talentueux et tout simplement adorables », « Jeopardy! » » a déclaré précédemment le producteur exécutif Michael Davies. « Ils soutiennent le personnel et se soutiennent mutuellement. Ils aiment et respectent cette institution qu’est un programme télévisé. En retour, le personnel et moi sommes honorés de travailler à leurs côtés. »