‘Péril!’ l’animateur Mayim Bialik a reçu les critiques du producteur au milieu des réactions négatives des fans

Mayim Bialik avait une habitude en tant qu’animatrice de jeu télévisé qui mettait en péril ses chances de succès.

Alors que Bialik semble abandonner ses fonctions d’animatrice sur « Jeopardy! » jusqu’à ce que la grève des écrivains soit terminée, elle a figuré dans l’épisode de cette semaine de « Inside Jeopardy! » podcast, alors que la productrice Sarah Whitcomb Foss a examiné les citations sur l’émission de l’actrice et collègue animatrice Ken Jennings. Foss a également révélé les conseils qu’elle a donnés à Bialik pour l’aider à devenir un meilleur hôte.

Comme on l’a entendu sur le podcast, la star de « Big Bang Theory » s’est adressée au public lors d’une séance de questions-réponses qui a eu lieu lors de l’enregistrement de l’émission. Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait le plus surprise dans l’animation, elle a répondu : « Je ne m’attendais pas à prendre autant de plaisir à regarder pendant que je suis là-haut, et il est difficile de ne pas être honnêtement frappé par les concurrents ici. «

« Et je dois me rappeler que je ne peux pas être exceptionnellement surprise quand ils font les choses correctement, comme c’était le cas avant », a-t-elle poursuivi. « Avant, je me disais : « Wow, oui, tu l’as ! » Alors j’essaie d’être plus détendu, mais c’est vraiment très impressionnant de regarder le spectacle de là-haut. »

Après avoir visionné le clip, Foss a confirmé que le comportement de Bialik avait posé un problème, expliquant : « Je peux dire que c’est vraiment vrai pour Mayim. Elle est constamment impressionnée et souvent même surprise du nombre de choses que notre ‘Jeopardy !’ les candidats peuvent s’en souvenir si rapidement.

« C’est donc quelque chose dont nous avons parlé au début. Aussi impressionnant que cela puisse paraître, il suffit de dire » Oui, c’est exact, vous l’avez compris. Parce qu’ils sont extraordinaires et que vous serez continuellement impressionné par leurs connaissances. »

Cette critique du producteur de la série rejoint une longue liste de critiques que les fans proposent à Bialik depuis qu’elle est devenue co-animatrice du jeu télévisé bien-aimé.

L’un des problèmes que les fans ont rencontrés avec son style d’animation est qu’elle met trop de temps à passer à autre chose après qu’un concurrent ait répondu à une question – cette habitude d’être impressionné par les connaissances des joueurs pourrait entrer dans cette catégorie. Une autre chose pour laquelle elle a été critiquée est l’incohérence dans ses décisions, car de nombreux téléspectateurs se sont plaints qu’elle avait été trop dure.

Plus récemment, les fans ont profité de l’occasion pour célébrer le rôle plus important de Jennings cette saison alors que Bialik a pris du recul pour soutenir la grève.

Lorsqu’il a été annoncé le mois dernier que le prolifique « Jeopardy! » Le champion animerait « Celebrity Jeopardy! », qui était auparavant le rôle de Bialik, a plaisanté une personne: « Maintenant que Mayim n’anime plus, je peux regarder ça. »

« Je pourrais le regarder maintenant que [Bialik] n’héberge pas », a ajouté un autre.

Les critiques ont été si sévères que plus tôt cette année, le producteur exécutif Michael Davies a déclaré dans une interview avec Vulture : « Cette émission est si difficile à animer. Alex l’a fait sienne… J’ai tout lu, et regardez, la chose la plus forte que nous ayons C’est la passion de nos fans. J’aimerais que beaucoup de nos fans soient plus patients en comprenant que nous avons affaire à deux hôtes.

« Mayim est une actrice très expérimentée. Ken est un ‘Jeopardy !’ très expérimenté. Ils sont tous les deux au début de leur carrière d’hôte… Je ferai tout ce que je peux pour que cela réussisse », a-t-il ajouté.