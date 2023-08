‘Péril!’ l’animateur Ken Jennings riposte aux critiques pour avoir filmé la saison à venir pendant la grève des scénaristes

Ken Jennings ne l’a pas.

Le « Jeopardy! » l’hôte et ancien champion a répondu à un fan mécontent sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qui a réprimandé Jennings pour avoir continué à filmer le jeu télévisé pendant la grève des écrivains en cours.

« Vous êtes une honte si vous essayez de franchir les lignes de piquetage », a déclaré l’utilisateur en taguant Jennings. « Alex [Trebek] ne ferait JAMAIS quoi que ce soit de la sorte. Il retournerait sa tombe en te voyant agir comme ça. »

‘PÉRIL!’ RETARDE DE NOUVEAUX ÉPISODES APRÈS LES PROTESTATIONS D’ANCIENS JOUEURS RESPECTANT LA GRÈVE DES ÉCRIVAINS

Le fan faisait référence au regretté Alex Trebek, qui animait « Jeopardy! » de 1984 jusqu’à sa mort en 2020.

Jennings a répondu avec une capture d’écran d’une déclaration précédemment partagée par un « Jeopardy! » porte-parole, expliquant comment l’émission a pu aller de l’avant avec la production, bien que certains candidats aient déclaré qu’ils ne participeraient pas à cause de la grève.

« ‘Péril!’ a une longue histoire et un immense respect pour la WGA et nos écrivains. Nous avons toujours pris soin d’honorer notre accord avec la WGA, et nous ne diffuserions jamais de matériel de jeu non créé par les écrivains de la WGA (Writer’s Guild of America) « , la déclaration, qui a été partagé avec The Hollywood Reporter, a commencé.

Jennings a choisi de mettre en évidence la section suivante, ce qui implique que ses décisions n’étaient pas différentes de celles de Trebek.

« Cependant, tout comme nous l’avons fait, dirigé par Alex Trebek, lors de la grève de 2007-2008, nous diffuserons à nouveau des épisodes en première diffusion cet automne à plus de 200 stations affiliées à l’échelle nationale », a déclaré la partie en surbrillance, faisant référence à la dernière fois que la WGA a fait la grève.

« Notre plan actuel est d’entrer dans une sorte de schéma d’attente, en repoussant les séries éliminatoires de la saison 39 pour produire d’abord des épisodes originaux mettant en vedette le meilleur de notre matériel écrit WGA. »

En juillet, « Jeopardy! » a annoncé que la 39e saison du Tournoi des champions, précédemment prévue, ne débuterait pas à l’automne. Cependant, l’émission régulière avancerait car il existe un contenu préexistant à utiliser pour les nouveaux épisodes.

Cette grève des écrivains dure depuis début mai.