‘Péril!’ l’animateur Ken Jennings défend la réponse “Qu’est-ce qu’une houe” 18 ans plus tard, après que le clip soit devenu viral

Ken Jennings s’adresse à un “Jeopardy!” question qu’il s’est apparemment trompée il y a 18 ans.

Alors qu’une vidéo virale refait surface de Jennings, qui anime désormais l’émission classique, les fans se demandent pourquoi sa réponse était incorrecte.

Jennings a expliqué : “D’accord, il y a comme un clip de moi de 18 ans sur “Jeopardy !” qui circule sur TikTok où il y a un indice sur “un chercheur de plaisir immoral” qui porte le même nom qu’un instrument de jardin à long manche. ”

“Et les joueurs sont censés dire, ‘Qu’est-ce qu’un râteau?’ Et je dis: ‘Qu’est-ce qu’une houe?’ Et TikTok vient apparemment de le découvrir et en est ravi.”

Jennings détient le record du plus grand nombre de victoires consécutives et de gains totaux en tant que “Jeopardy!” concurrent. Il a été la première personne que l’émission a invitée à animer en 2020, après le décès d’Alex Trebek.

Mayim Bialik a rejoint Jennings en tant que co-animateur du jeu télévisé trivia en 2021. Les deux ont d’abord été sollicités pour animer l’émission jusqu’à la fin de la saison 38 tandis que les dirigeants recherchaient un nouvel hôte permanent. Cependant, il a été annoncé en juillet 2022 que les deux deviendraient les hôtes permanents.

Dans la vidéo virale, publiée sur le compte TikTok de “Jeopardy!”, Jennings a continué à expliquer pourquoi le jeu télévisé n’a pas considéré sa réponse comme correcte.

“Je pense que l’idée est que l’indice dit que c’est” un chercheur de plaisir immoral “et nous ne voulons pas caractériser toutes les houes de cette façon. Rakes, apparemment, nous sommes d’accord avec cette calomnie sur leur personnage.”

Dans le message partagé, la légende disait : “En réponse à @geekedoutdiva Re : Hoe. La chèvre a parlé”, avec un emoji de l’animal, car Jennings était surnommé la “CHÈVRE”, “la plus grande de tous les temps”.

“Je pense toujours que j’ai été trompé, très franchement, je pense qu’on me doit 200 $, et vous savez, peut-être que les scénaristes devraient se mettre d’accord”, a fait remarquer Jennings.

Les fans étaient ravis que la vidéo virale ait été abordée alors que les commentaires affluaient.

“C’est ma réponse préférée à Jeopardy depuis des années, Ken doit être vengé”, a écrit un utilisateur.

Un autre a suggéré “Justice pour ken jennings”, pour sa réponse incorrecte il y a près de 20 ans.