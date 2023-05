« Péril! » l’animateur Ken Jennings a été critiqué après avoir franchi la ligne de piquetage de la Writers Guild of America pour continuer à filmer le jeu télévisé.

La star de « Big Bang Theory », Wil Wheaton, a appelé Jennings dans une publication sur Facebook.

« C’est une TRÈS petite ville, Ken Jennings, et nous nous en souviendrons tous », a-t-il écrit. « Votre privilège peut vous protéger en ce moment, mais nous n’oublierons *jamais*. »

Il a continué à partager ses réflexions dans la section des commentaires en écrivant : « Hé vous tous, si vous êtes ici pour s — sur les syndicats, vous pouvez tout de suite baiser. Je suis syndicaliste depuis que je suis un garçon syndiqué, et je serai un homme syndiqué jusqu’au jour de ma mort. Si vous êtes ici pour s — sur les travailleurs du monde, ou pour trouver des excuses à quelqu’un qui le fait actuellement, allez f– – toi-même et ne reviens pas. »

Jennings a apparemment choisi de continuer à filmer l’émission malgré la décision de son co-animateur Mayim Bialik de se retirer de ses fonctions pour le moment.

La décision de Bialik aurait été de soutenir les rédacteurs de la WGA qui se sont mis en grève le 2 mai.

Le syndicat demande un salaire minimum plus élevé, plus d’écrivains par émission et moins d’exclusivité sur des projets uniques, entre autres demandes – toutes les conditions, selon lui, ont été réduites dans le boom du contenu de l’ère du streaming.

La dernière grève d’Hollywood, du même syndicat en 2007 et 2008, a mis trois mois à se résoudre. En l’absence de discussions ou même de plans de discussion en cours entre la WGA et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, qui représente les studios et les sociétés de production, on ne sait pas combien de temps les écrivains devront rester sans salaire, ni combien de productions majeures seront retardée, raccourcie ou supprimée.

Si une grève persistait tout l’été, les programmes télévisés d’automne pourraient être modifiés. En attendant, ceux dont les scripts sont terminés sont autorisés à continuer à tourner.

La saison de « Jeopardy! » qui est actuellement en tournage était déjà terminé, mais Bialik a quand même choisi de prendre du recul. Jennings a dirigé la première moitié de la saison 39 et Bialik devait accueillir la seconde moitié. Il ne lui restait plus qu’une semaine de tournage avant de choisir de sortir en solidarité avec la grève des scénaristes.

Les derniers épisodes de la saison 39 seront tournés du 16 au 19 mai sur le terrain de Sony Pictures à Culver City, selon Deadline.

« Péril! » les écrivains Michele Loud, Jim Rhine et Billy Wisse ont rejoint la grève de la WGA, a rapporté le journal.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.