‘Péril!’ l’animateur Ken Jennings a parlé à Alex Trebek la nuit avant sa mort, pensant qu’il « rebondirait »

Ken Jennings s’est installé dans son « Jeopardy! » fonctions d’accueil, mais il rend toujours hommage à l’homme qui a fait le travail avant lui.

Même si Alex Trebek avait annoncé son combat contre le cancer du pancréas bien avant sa mort en 2020, son décès a quand même été un choc pour les fans du jeu télévisé. Cela inclut Jennings, qui révèle maintenant qu’il a parlé avec Trebek quelques heures seulement avant son décès.

S’exprimant sur « The Last Podcast on the Left », Jennings, qui partage les fonctions d’animateur avec l’actrice de « Big Bang Theory » Mayim Bialik, a expliqué : « En fait, j’ai fini par lui parler de ce qui s’est avéré être la veille du jour de son décès. à propos de l’hébergement d’invités pour lui.

‘PÉRIL!’ LES FANS SE RÉJOUISSENT ALORS QUE KEN JENNINGS PREND LA SUCCÈS DE MAYIM BIALIK AU MILIEU DE LA GRÈVE DES ÉCRIVAINS : « NE LA LAISSEZ PAS RETOURNER »

« Nous ne le savions pas », a-t-il poursuivi. « Nous avons pensé ‘Oh, il va aller mieux, il va rebondir, il sera à nouveau hôte.’ J’allais juste le remplacer. »

Décrivant leur conversation, Jennings a déclaré : « Nous avons parlé du jeu et, vous savez, il m’a donné l’impression qu’il l’a toujours fait au fil des ans, c’est-à-dire qu’il ne voulait pas être le centre d’attention sur ‘Jeopardy !' »

Jennings a expliqué que Trebek n’a jamais été intéressé par l’attention suscitée par l’animation de l’émission, affirmant même qu’il se disait l’animateur de l’émission au lieu de la star parce que « il pensait que le jeu lui-même et les concurrents devraient être la star ».

« Pouvez-vous imaginer quelqu’un d’autre à Hollywood dire : ‘Hé, je participe à l’une des plus grandes émissions de télévision, mais cela ne devrait pas être uniquement consacré à moi’ ? » Il a demandé.

Lorsqu’on lui a demandé si Trebek était le même dans la vraie vie qu’à la télévision, l’actuel « Jeopardy! » L’hôte a répondu: « Il l’était vraiment. »

‘PÉRIL!’ LE PRODUCTEUR A DÉCOUVERT ALEX TREBEK « SUR LE SOL, PLEURANT DE DOULEUR » PENDANT LA BATAILLE CONTRE LE CANCER

« Je veux dire, il était plus amusant », a-t-il précisé. « Pendant les publicités, il racontait des blagues et allait dans la foule, il aimait réchauffer la foule lui-même et faire de petites impressions. C’était un gars très apprécié et drôle, mais, vous savez, il devait faire avancer le spectacle, parce que c’est la description de poste.

« Mais les choses que vous pensez savoir sur lui, qu’il est intelligent, qu’il connaissait réellement toutes ces réponses et qu’il voulait que vous sachiez qu’il les connaissait et qu’il était très instruit et qu’il était en quelque sorte un gentleman de la vieille école, tout 100 pour cent vrai. »

Bien qu’il qualifie le travail d’hébergement de « extrêmement difficile », il a déclaré que Trebek « a rendu cela si facile pendant une trentaine d’années ».

Plus tôt ce mois-ci, producteur superviseur de longue date de « Jeopardy! » Rocky Schmidt se souvient que Trebek avait du mal à maintenir sa routine de travail quotidienne pendant sa bataille contre le cancer.

Schmidt a déclaré qu’il allait vérifier Trebek entre les enregistrements et qu’il l’avait trouvé une fois dans sa loge, « par terre, pleurant de douleur ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Quand il était malade et qu’il prenait des médicaments… la douleur que l’homme avait… on pouvait le regarder et c’était comme ‘il n’arrivera pas à se rendre à la table de la salle de conférence' », a déclaré Schmidt, faisant référence à l’avant-match. montrer les réunions.

Il a exprimé ses inquiétudes quant à la poursuite de la série par Trebek alors qu’il luttait contre son état.

« Il allait se maquiller et se préparer pour le spectacle… tout le monde se regardait et disait : ‘Je ne sais pas si nous allons enregistrer aujourd’hui.' »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« D’une manière ou d’une autre, il s’est ressaisi », a fait remarquer Schmidt.

Stephanie Giang-Paunon de Fox News Digital a contribué à ce rapport.