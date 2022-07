Péril! La championne Mattea Roach partage de rares photos “de repos et de détente” des semaines après sa séquence de victoires historiques de 23 jours

PÉRIL! la championne Mattea Roach a partagé une rare photo “de repos et de détente” des semaines après sa séquence de victoires historiques de 23 jours.

Mattea a pris les choses en main grâce à son impressionnant Jeopardy ! gains avant de revenir au Tournoi des Champions.

Mattea s’est rendue sur Twitter pour partager une courte mise à jour depuis son dernier Jeopardy ! match en avril.

La star a été photographiée en train de se détendre sur une chaise sur un porche extérieur avec son chien géant recroquevillé sur ses genoux.

Elle lisait un livre, puis a souri à la caméra lors du deuxième cliché.

Mattea a légendé son message: “C’est mon année de repos et de détente.”

Les fans ont afflué dans les commentaires pour féliciter le vainqueur du record.

L’un d’eux a écrit : « Vous le méritez. Aimez votre chien. J’ai hâte de vous revoir dans le Tournoi des Champions.

Un second acquiesce : « J’ai hâte de te revoir sur le Tournoi des Champions sur Jeopardy à l’automne. Ce sera certainement un grand. Tant de champions puissants.

Un autre a déclaré: «Profitez de votre détente, vous le méritez bien. Bien sûr, ça me manque de te voir sur Jeopardy.





Bien qu’un autre fan ait taquiné: “Non, tu prépares le Tourney of Champs!”

LA SÉRIE DE MATTEA

Péril! les fans ont été choqués lorsque Mattea a perdu sa séquence de victoires de 23 jours pour seulement 1 $.

Le tuteur canadien Mattea a la cinquième plus longue séquence sur Jeopardy! jamais avec 560 983 $ de revenus totaux.

Elle a perdu contre Danielle Mauer, une responsable marketing de Géorgie, dans un Final Jeopardy qui a laissé les fans sans voix.

Ken Jennings – qui animait cette semaine et que de nombreux téléspectateurs veulent marquer pour de bon le concert respecté – a tout regardé se terminer dans le tour final « insensé ».

Mattea, qui était en tête avec 19 200 $ avant Final Jeopardy!, a misé 3 601 $ et n’a pas répondu correctement.

Danielle, qui avait 11 400 $ au début du tour, a misé 4 200 $ et a fourni la bonne réponse.

Le pari de Mattea lui a coûté juste 1 $ de moins et elle a perdu la partie.

La catégorie de Final Jeopardy était « États-Unis » et concernait l’aéroport international de Géorgie, la ville natale de Danielle.

Danielle avait l’avantage de savoir que la réponse était “Hartsfield Jackson”.

Ken a même plaisanté à l’antenne en disant que la question ne devait pas être si difficile pour elle car il anticipait ce que les fans ressentiraient.

“Les questions sont écrites des mois à l’avance avant que nous connaissions les candidats”, a-t-il professé aux téléspectateurs.

Danielle est restée stupéfaite après avoir été couronnée nouvelle gagnante, et les fans ont bourdonné en ligne, ressentant la même chose, sinon furieux du bouleversement.

‘C’ÉTAIT BS’

“Mattea Roach a perdu par UN DOLLAR sur #Jeopardy ce soir parce qu’ils ont donné à la nouvelle championne, une femme de Géorgie, un dernier indice sur la Géorgie”, a fulminé un fan.

« Selon ce POS, Ken Jennings, les indices sont écrits des mois à l’avance. F *** ING BULLS ** T!”

Un autre a noté les statistiques déséquilibrées : « Mattea 18 correctes, trois incorrectes ; Danielle six correctes, une incorrecte.

Un troisième a écrit en se moquant du discours de Ken : « ‘N’OUBLIEZ PAS, NOS QUESTIONS SONT ÉCRITES DES MOIS À L’AVANCE.’ Haha d’accord Ken.

Alors que beaucoup d’autres appréciaient simplement la séquence historique de Mattea, l’un d’eux a écrit: « Merde !! Quelle belle course de @mattearoach sur #péril. J’ai adoré la regarder. J’ai hâte de vous voir sur le TOC.”

Cependant, encore plus ont estimé que c’était une façon blessante de procéder.

“Mattea Roach s’est fait avoir sur le Final Jeopardy ! Nonobstant l’explication / la justification maladroite de Ken sur le moment des indices.

“Bien sûr, on aurait dit qu’un super champion canadien perdant sur un indice ‘USA’ emballé dans un cadeau pour un Géorgien natif était… curieux.”

LES PLUS GRANDS HISTOIRES DE MATTEA

Mattea a remporté son premier match le 5 avril et s’est exclamée que “les prêts étudiants sont remboursés!” donnant le ton à sa séquence inattendue et non conventionnelle mais captivante.

Depuis lors, elle a gagné suffisamment pour payer plus que cela – 560 000 $ au total.

Certains de ses jeux ont été des “fugues”, mais d’autres ont fait les “meilleurs épisodes de la série depuis des décennies”.

Hier soir, elle a marqué un retour cinématographique avec un Final Jeopardy à propos de Citizen Kane, et plus tôt, elle en a remporté un fiévreusement proche pour (le même montant) seulement 1 $.

Les critiques ont peut-être frappé sa présence sur scène “excentrique” en la voyant exprimer ouvertement sa stratégie de pari, mais elle a atteint un taux de précision de 91%, selon “Jeopardy!” notes quotidiennes.

Ses autres moments mémorables incluent le fait de dire un coup de poignet signature, “J’aurais dû parier plus” après un Daily Double qu’elle ne ressentait pas.

C’EST FOU

Et qui pourrait oublier quand Mattea vers la fin de sa course a partagé une histoire de questions-réponses qu’elle tenait près du blazer :

Une fois, elle a chanté la sauvegarde dans un clip vidéo avec le légendaire musicien de la renommée de “Rick Roll” Rick Astley.

“Êtes-vous Rick Rolling North America en ce moment?” Ken a demandé en réponse.

Clairement fan de musique (balayant souvent ces catégories) lors d’une précédente séance de questions-réponses, elle a également révélé ses SEPT tatouages, dont deux tatouages ​​LEG dédiés au groupe The Talking Heads.

“Donc, j’ai sous mes deux genoux – sur une jambe, j’ai ‘comme avant’ et sur l’autre jambe j’ai ‘comment suis-je arrivé ici’ à la fois de [the song] Une fois dans une vie », elle expliqué.

MOMENTS RARES

Enfin, l’un de ses jeux les plus mémorables l’a vue répondre à Final Jeopardy ALONE sur scène avec JUST Ken, en raison d’un détail technique.

Lors du match du 20 avril, deux nouveaux concurrents sont entrés dans Final Jeopardy avec des scores négatifs, ils n’ont donc même pas concouru.

Dans un geste extrêmement rare, le spectacle est revenu de la publicité avec deux champions de longue date – Ken et Mattea, seuls sur scène, ensemble.

“Étais-ce déjà arrivé avant?” se demandait un autre.

