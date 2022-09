‘Péril!’ la championne Amy Schneider et Genevieve Davis annoncent qu’ils se sont mariés en secret en mai

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Amy Schneider et Genevieve Davis ont annoncé qu’ils s’étaient mariés en secret plus tôt cette année après que Schneider soit entré dans l’histoire en devenant le deuxième candidat le plus gagnant de “Jeopardy!”

Le champion du jeu télévisé a révélé que le couple avait eu une cérémonie intime au bureau du greffier à Oakland, en Californie, en mai. Elle a partagé quelques photos du jour de son mariage avec ses millions de fans en ligne.

“Il y a un an aujourd’hui, j’étais à Los Angeles, attendant de réaliser un rêve”, a tweeté Schneider. “L’année qui a suivi a été remplie de bons jours, mais le meilleur a été de loin le 9 mai, lorsque Geneviève et moi nous sommes mariés.”

Schneider et Davis ont été repérés à Los Angeles en février peu de temps après qu’Amy ait décidé de quitter son emploi de jour en tant qu’ingénieur logiciel après son grand succès dans l’ultime émission de quiz.

“Sans elle, aucun des autres bons jours ne serait arrivé. J’ai tellement de chance de partager ma vie avec elle !” Schneider a ajouté dans son tweet.

En février, juste après la fin de sa série télévisée, Schneider portait une robe à pois pour le dîner, tandis que Davis portait une mini-robe en velours marron. Les deux femmes ont choisi de porter des masques faciaux en quittant le restaurant tout en portant des sacs-cadeaux et des boîtes à emporter.

Schneider a également partagé sa bonne nouvelle sur Instagram, les deux mariées portant des robes blanches sur des photos de mariage capturées lors de leur petite cérémonie.

“Geneviève et moi sommes ravies d’annoncer que le lundi 9 mai, nous nous sommes mariés lors d’une petite cérémonie privée au Alameda County Recorder”, a-t-elle écrit. “Nous aurons toujours un mariage et une réception traditionnels l’été prochain, mais nos vies ont été beaucoup trop occupées cette année pour aller très loin dans la planification, et nous ne pouvions pas attendre aussi longtemps pour proclamer notre amour et notre engagement l’un envers l’autre. Merci à tous pour votre aide!”

En janvier 2022, Schneider est devenu le deuxième vainqueur consécutif de tous les temps sur le jeu télévisé, gagnant 1,38 million de dollars. Sa séquence de victoires s’est terminée à 40, lui donnant le titre de deuxième meilleur “Jeopardy!” joueur derrière le nouvel hôte Ken Jennings.

Schneider a été battu par le bibliothécaire de Chicago Rhone Talsma.

“J’avais pensé que le Rhône allait être difficile”, a déclaré Schneider dans un communiqué obtenu par Fox News Digital à l’époque.

“J’ai adoré passer du temps avec lui. Nous avons eu une excellente conversation avant l’enregistrement, mais je pouvais dire qu’il était là pour jouer et qu’il allait être bon.”

Elle est également l’une des quatre seules joueuses à atteindre sept chiffres de gains en saison régulière.

Le record de la plus longue séquence de victoires de Jennings a été établi en 2004 à 74. Il a gagné plus de 2,5 millions de dollars, soit une moyenne de 33 000 $ par match.