DEPUIS Jeopardy! l’hôte Alex Trebek est décédé en novembre 2020, le jeu télévisé bien-aimé s’est poursuivi avec divers hôtes invités.

Bien que certaines personnes puissent avoir l’impression que personne ne sera jamais à la hauteur Trebek, le spectacle a réservé plusieurs hôtes invités pour 2021.

Péril! aura plusieurs hôtes invités en 2021 après le décès de l’ancien hôte Alex Trebek.[/caption]

Qui sont les hôtes invités de Jeopardy pour 2021?

Dans un message publié sur le site Web de Jeopardy! En janvier, Mike Richards, le producteur exécutif de l’émission, a déclaré: «Alex était une légende, vénérée par nous tous. je veux remercier nos hôtes invités, qui non seulement nous aidera tous à célébrer son grand héritage, mais apportera également leur propre touche au spectacle.

Le message a également noté qu’un don totalisant les gains cumulés des concurrents qui concourent pendant la semaine de chaque hôte invité sera fait à une association caritative de leur choix.

Voici la liste complète de 2021 Jeopardy! juges invités jusqu’à présent.

Ken Jennings

Ken Jennings a la plus longue séquence de victoires en Jeopardy! l’histoire.[/caption]

Ken Jennings est le participant au jeu télévisé américain le plus rémunérateur de tous les temps. Il détient le record de la plus longue séquence de victoires sur Jeopardy! avec 74 victoires consécutives.

Le producteur désormais consultant de Jeopardy! a été l’hôte invité du jeu télévisé du 4 janvier au 19 février.

Dans son premier épisode d’animation, il a déclaré à propos de l’ancien animateur de l’émission: «Vous savez, partager la scène avec Alex Trebek a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. Peu de choses dans la vie sont parfaites, mais Alex a fait ce travail à peu près parfaitement pendant plus de 36 ans et c’était encore mieux de près.

Katie Couric

Katie Couric a accueilli Jeopardy! en mars.[/caption]

Katie Couric était l’hôte invité de Jeopardy! du 8 au 19 mars. Sa course a fait d’elle la première femme à animer le jeu télévisé.

Mais quand on lui a demandé si elle voulait le travail à plein temps, Katie a dit: «Je ne pense pas… C’était une chose vraiment amusante à faire. J’adore ce que je fais maintenant. J’ai une flexibilité incroyable. »

Dr Mehmet Oz

Pas tous les dangers! le fan était ravi que le Dr Oz prenne la relève en tant qu’hôte invité.[/caption]

Le Dr Oz a accueilli Jeopardy! en tant qu’hôte invité du 22 mars au 2 avril.

Mais beaucoup de fans de la série n’étaient pas satisfaits qu’il ait pris le concert. Une personne a tweeté en mars qu’il était «le plus honteux manque de respect à l’héritage d’Alex.

Une autre personne a écrit: «Je me sens tellement abandonné par les producteurs. Je suis un téléspectateur de longue date et j’apprécie vraiment qu’ils se foutent du ton en permettant aux yahoos d’héberger.

Aaron Rodgers

Aaron Rodgers a qualifié le concert d’animateur «d’expérience surréaliste».[/caption]

Le prochain hôte était Aaron Rodgers, le quart-arrière des Packers de Green Bay. Il a animé l’émission du 5 avril au 16 avril.

Lors de sa signature de son dernier épisode, le joueur de football a déclaré: «Vous m’avez fait sentir si bienvenu. Cela a été une expérience surréaliste et très spéciale pour moi. Passez un excellent week-end et selon les mots du grand Alex Trebek, «si longtemps».

Anderson Cooper

Anderson Cooper a concouru sur Jeopardy! quatre fois avant de devenir hôte invité.[/caption]

Anderson Cooper est entré dans le rôle de hôte invité de Jeopardy! le 19 avril. Il sera l’hôte jusqu’au 30 avril.

Dans une promo pour son passage, le présentateur de CNN a admis qu’il était «un peu nerveux» de faire le travail, ayant été un si grand fan de l’émission pendant si longtemps. (Cooper a également déjà concouru sur Jeopardy! Quatre fois.)

Bill Whitaker

Bill Whitaker sera l’hôte invité en mai.[/caption]

Le correspondant de 60 Minutes, Bill Whitaker, prend les rênes après le passage d’Anderson.

Le journaliste de télévision devrait apparaître comme un Péril! invité du 3 mai au 14 mai.

Mayim Bialik

Mayim Bialik terminera le mois de mai et sera l’hôte invité pendant une partie de juin.[/caption]

Actrice Mayim Bialik prendra le poste après Bill.

The Big Bang Theory thespian est censé agir comme invité du 31 mai au 11 juin.

Savannah Guthrie

Aujourd’hui, la présentatrice de l’émission, Savannah Guthrie, assumera également le rôle en juin.[/caption]

Co-ancre de la Aujourd’hui spectacle Savannah Guthrie va également être un hôte invité sur Jeopardy! cet été.

Elle devrait animer très brièvement, du 14 au 25 juin.

Dr Sanjay Gupta

Le Dr Sanjay Gupta sera un Jeopardy! hôte invité cet été, et a tweeté que c’était «un honneur».[/caption]

Le Dr Sanjay Gupta devrait être un Péril! hôte invité cet été.

Le neurochirurgien et le journaliste médical font partie de ceux qui sont prêts à assumer ce rôle, mais le dates de son concert d’hébergement n’ont pas été annoncés.

Le 2 février, il a tweeté: «J’avais l’habitude de regarder @Jeopardy avec mes parents et maintenant avec mes propres enfants. La chose est: il y a juste quelque chose de si beau et rassurant dans les faits, des faits simples et directs. Je chéris ça. Un honneur d’être un hôte invité à venir, mais manque sérieusement le grand Alex Trebek.

Joe Buck

Le commentateur de Fox Sports, Joe Buck, deviendra l’hôte invité plus tard en 2021.[/caption]





Enfin, le sportif Joe Buck de Fox Sports reprendra le rôle de Jeopardy! hôte invité en 2021 également.

Le commentateur est censé jouer le rôle cet été, et c’est un autre choix dont tous les fans du jeu télévisé ne sont pas très heureux.

Beaucoup préféreraient voir l’acteur Levar Burton faire le concert, et une personne a tweeté: «Est-ce qu’il va vraiment falloir éliminer le fantôme d’Alex Trebek pour venir hanter TF de la Producteurs de péril pour leur donner une chance à LeVar Burton ?? Joe Buck? Allons y. »