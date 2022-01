‘Péril!’ Fin de la série de victoires de la championne Amy Schneider

« J’étais tellement excité d’être ici et je voulais juste faire de mon mieux », a-t-il déclaré. « Je ne m’attendais pas à affronter un champion de 40 jours, et j’étais ravi de voir peut-être quelqu’un d’autre tuer le géant. Je ne pensais vraiment pas que ce serait moi, alors je suis ravi. »

Schneider aura une autre occasion de prouver sa grandeur cet automne lorsqu’elle participera à la série « Tournament of Champions ».

« Ce fut vraiment un honneur », a poursuivi Schneider. « Savoir que je suis l’une des personnes qui ont le plus réussi dans un jeu que j’aime depuis que je suis enfant et savoir que je fais partie de son histoire maintenant, je ne sais tout simplement pas comment le traiter. «

Dans la déclaration, Schneider a admis que même si elle était sur le point de gagner, elle pouvait se sentir « glisser un peu » et savait qu’elle était partie pour une « bataille jusqu’au bout ».

« J’avais pensé que le Rhône allait être difficile », a déclaré Schneider dans un communiqué obtenu par Fox News Digital. « J’ai adoré passer du temps avec lui, nous avons eu une excellente conversation avant l’enregistrement, mais je pouvais dire qu’il était là pour jouer et qu’il allait être bon. »

‘PÉRIL!’ LA CHAMPION AMY SCHNEIDER ATTEINT 1 MILLION DE DOLLARS ET DEVIENT LA PREMIÈRE FEMME À OBTENIR UNE ACCOLADE

« La seule nation au monde dont le nom en anglais se termine par un » H « et est également l’une des 10 plus peuplées », a lu la réponse fournie. La question qui rapportait des points était : « Qu’est-ce que le Bangladesh ? »

‘PÉRIL!’ LA CHAMPION AMY SCHNEIDER DEVIENT NO. 2 GAGNANT CONSÉCUTIF DE TOUS LES TEMPS, 39E VICTOIRE NABS

La question qui a laissé perplexe le champion de longue date relevait de la catégorie « Pays du monde ». À l’époque, Schneider menait entre 27 600 $ et 17 600 $.

C’est game over pour Amy Schneider.

