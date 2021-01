Cette semaine, Péril les fans verront Alex Trebek hôte pour la dernière fois.

Moins de deux mois après la bien-aimée Péril la mort de l’animateur, le jeu télévisé ABC se prépare à diffuser ses cinq derniers épisodes, à partir du lundi 4 janvier. lui à la barre.

«C’était un guerrier absolu et ce qu’il a pu faire en se remettant sur le plateau pour enregistrer ces derniers épisodes … Nous ne savions pas que ce seraient ses derniers épisodes et lui non plus, mais c’était herculéen , » Producteur exécutif Mike Richards a déclaré dans une interview le 4 janvier sur Aujourd’hui. « Il souffrait énormément. Il était, vous savez, à 10 jours de sa mort et vous ne ressentirez rien de tout cela dans ces épisodes. Il est fort. Il a l’air super. Il est drôle et il est incroyable. »

L’homme de 80 ans était connu pour garder ses problèmes de santé hors des projecteurs, à l’exception d’une brève déclaration occasionnelle. Cependant, Richards a fait la lumière sur ce que Trebek a enduré en privé dans ses derniers jours.

« La semaine précédant l’enregistrement de ces épisodes, il était à l’hôpital », a-t-il déclaré aux coanimateurs. Savannah Guthrie et Hoda Kotb. « Cet homme était incroyable. Il m’a appelé et il m’a dit: ‘Mike, je vais bien. Je serai sur bande. J’ai pu manger Jello aujourd’hui.' »