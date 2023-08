Le concert solo de Ken Jennings pour la prochaine saison de « Celebrity Jeopardy! » a été salué par les fans lorsque la série a publié une nouvelle affiche faisant la promotion de la série.

Le co-animateur de Jennings, Mayim Bialik, ne montera pas sur le podium pour la nouvelle saison en raison de la grève des écrivains en cours, selon Variety. Jennings et Bialik ont ​​été nommés nouveaux animateurs du jeu télévisé populaire après le décès d’Alex Trebek en 2020.

Cependant, les fans ont des sentiments mitigés quant aux capacités d’hébergement de Bialik, et certains préfèrent même Jennings.

MAYIM BIALIK REMPLACÉ PAR KEN JENNINGS COMME « CELEBRITY JEOPARDY ! » HÔTE ALORS QUE LA GRÈVE À HOLLYWOOD CONTINUE

« C’est génial de voir Ken, j’adore qu’il héberge », a écrit un fan sur la publication Instagram présentant la nouvelle affiche.

« Ken toute la journée, tous les jours s’il vous plaît », a ajouté un autre fan.

« Woo hoo Ken Jennings », a déclaré l’un d’eux. « Il est le meilleur ! J’adore ce sourire. »

« J’ai hâte d’accueillir à nouveau le meilleur hôte Ken !! » un autre a écrit.

« Maintenant que Mayim n’héberge plus, je peux regarder ça », a écrit un utilisateur, faisant référence à la décision de Bialik de se retirer de ses fonctions d’hébergement au milieu des grèves en cours à Hollywood.

« Je pourrais le regarder maintenant que [Bialik] n’héberge pas », a ajouté un autre.

« Péril! » a toujours soutenu Bialik en tant que choix d’hébergement.

« Mayim et Ken sont tous deux des humains extraordinairement talentueux et tout simplement adorables », a déclaré Michael Davies, le producteur exécutif de la série. « Ils soutiennent le personnel et se soutiennent mutuellement. Ils aiment et respectent cette institution qu’est un programme télévisé. En retour, le personnel et moi sommes honorés de travailler à leurs côtés. »

Avant que Bialik et Jennings ne prennent le relais, l’émission était animée par Trebek – dont le mandat dans le jeu télévisé a duré 37 saisons. Après une longue bataille contre le cancer du pancréas l’homme de 80 ans est décédé en novembre 2020.

La décision de Jennings de continuer à tourner « Jeopardy! » au milieu de la grève des écrivains a été critiqué en ligne, un utilisateur de X écrivant : « Vous êtes une honte si vous essayez de franchir les lignes de piquetage. Alex [Trebek] je ne ferais JAMAIS quelque chose de pareil. Il retournerait sa tombe en te voyant agir ainsi. »

L’ancien « Jeopardy! » Le champion a défendu cette décision en partageant une capture d’écran d’une déclaration précédemment partagée par la série avec The Hollywood Reporter.

« ‘Péril!’ a une longue histoire et un immense respect pour la WGA et nos écrivains. Nous avons toujours pris soin d’honorer notre accord WGA et nous ne diffuserons jamais de matériel de jeu non créé par les écrivains de la WGA (Writer’s Guild of America) », indique le communiqué.

Jennings a souligné une partie spécifique de la déclaration qui disait : « Cependant, tout comme nous l’avons fait, sous la direction d’Alex Trebek, lors de la grève de 2007-2008, nous diffuserons à nouveau des épisodes en première diffusion cet automne à plus de 200 stations affiliées à travers le pays. »