‘Péril!’ cherche à développer les jeux-questionnaires télévisés avec des célébrités et des retombées de tournois de la seconde chance

“Péril!” les fans vont se régaler après que le producteur exécutif de la série, Michael Davies, ait taquiné les extensions.

“Jeopardy célébrité!” a été introduit pour la première fois en tant que spin-off du jeu télévisé en 1992 et a depuis été relancé. Davies a déclaré qu’il pourrait y avoir une extension de la ligue des maîtres, qui comporterait le plus réussi “Jeopardy!” joueurs.

Il a également mentionné au New York Times qu’il pourrait y avoir un spin-off spécifiquement basé sur des anecdotes sur le sport et la culture pop et un tournoi pour les bibliothécaires.

“Ce que nous devons vraiment développer, c’est la version de niveau professionnel du jeu”, a-t-il déclaré au point de vente. “Cela me semblait ridicule que nous ayons ce sport où chaque année, nous prenons tous nos meilleurs joueurs – nous prenons nos LeBrons et nos Dwyanes – et nous les changeons tous.”

‘PÉRIL!’ LES CONCURRENTS CRITIQUES POUR L’INDICE MANQUANT DE TAYLOR SWIFT: “FERMEZ TOUT LE SHOW DOWN”

Davies a déclaré qu’il voudrait diffuser en direct la potentielle ligue des maîtres, ce qui “rend nerveux beaucoup de mon personnel”, a-t-il déclaré.

La franchise a déjà commencé à intégrer des changements. “Péril!” a commencé à filmer un tournoi de la seconde chance, qui ramène les anciens concurrents pour un autre plan. Ils ont également peaufiné le Tournoi des Champions.

“Je ne pense pas qu’il y ait jamais vraiment eu un jeu télévisé qui ait vraiment écouté ses fans comme ‘Jeopardy!’ fait actuellement”, a déclaré Cory Anotado, un journaliste de jeux télévisés qui a participé à l’émission, au New York Times.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La 39e saison de l’émission a été créée le 12 septembre. a annoncé que Jennings et Mayim Bialik prendrait le relais de l’animateur de longue date de l’émission, feu Alex Trebek, en juillet.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS