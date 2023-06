‘Péril!’ applaudit Pat Sajak après l’annonce de la retraite de « Wheel of Fortune »

C’est la fin d’une époque.

Après que l’animateur bien-aimé de « Wheel of Fortune » Pat Sajak a annoncé son dernier tour après 42 ans, « Jeopardy! » honoré l’icône du jeu télévisé.

« 40 saisons, c’est toute une course, Pat Sajak ! Nous t’encouragerons d’à côté lors de ta 41e et dernière saison en tant qu’hôte de @wheeloffortune », « Jeopardy ! » partagé sur sa page Instagram officielle.

PAT SAJAK QUITTER « LA ROUE DE LA FORTUNE »

Une série de photos de « Jeopardy! » les co-animateurs Mayim Bialik et Ken Jennings ont été postés avec la légende du moment où ils ont participé à un épisode spécial de « Wheel of Fortune ».

Le producteur exécutif de « Jeopardy! » a sonné dans la section des commentaires pour honorer le légendaire animateur du jeu télévisé.

« Il n’y a jamais eu d’animateur de jeu télévisé comme Pat Sajak et je doute qu’il y en ait encore un jour », a partagé en partie Michael Davies.

« Si à l’aise devant la caméra, ce style décontracté, ne le force jamais, vous ne le sentez jamais suivre un format ou diriger le jeu… Il est à la fois célébré et sous-estimé. Pendant 40 ans, il a rendu quelque chose d’aussi dur si facile. Attrapez tout pendant que vous le pouvez. »

MAGGIE, LA FILLE DE PAT SAJAK, HÔTE DE LA ROUE DE LA FORTUNE, PARTAGE DE NOUVEAUX PLANS DE CARRIÈRE APRÈS AVOIR REMPLI POUR VANNA WHITE

Alors que la fille de Sajak, Maggie, a partagé trois emojis au cœur bleu sur le « Jeopardy! » post, Bialik a republié le doux hommage sur ses réseaux sociaux.

Les hommages sincères viennent sur les talons de Sajak annonçant qu’il se retirera officiellement de « Wheel of Fortune », car sa 41e saison serait sa dernière avec le spectacle.

« Eh bien, le moment est venu. J’ai décidé que notre 41e saison, qui commence en septembre, sera la dernière », a-t-il écrit sur Twitter.

Il a ajouté : « Ça a été une balade merveilleuse, et j’aurai plus à dire dans les mois à venir. Un grand merci à vous tous. (Si rien d’autre, ça va occuper les sites de clickbait !) »

‘WHEEL OF FORTUNE’S VANNA WHITE NE VEUT PAS PENSER’ À LA FIN DU JEU AVEC PAT SAJAK

Une fois que Sajak a annoncé sa retraite, les fans ont immédiatement commencé à essayer de résoudre le casse-tête de qui remplacerait leur animateur de jeu télévisé préféré.

On ne sait pas encore qui prendra sa place, mais les bavardages sur Internet ont suggéré que sa fille, qui travaille actuellement comme correspondante des médias sociaux pour l’émission, pourrait prendre sa place.

Pendant ce temps, tous les regards se sont tournés vers Ryan Seacrest, dont le programme est récemment devenu un peu plus disponible après avoir quitté la co-animation de « Live! with Kelly and Ryan » en avril.

Le nom de Seacrest aurait circulé parmi plusieurs personnes qui sont considérées comme le remplaçant de Sajak par le propriétaire de « Wheel of Fortune » Sony Group Corp.

Sajak anime le célèbre jeu télévisé depuis 1981. Le programme a été créé pour la première fois en 1975 avec Chuck Woolery et Susan Stafford.

« En tant qu’hôte de » Wheel of Fortune « , Pat a diverti des millions de téléspectateurs à travers l’Amérique pendant 40 années incroyables », a partagé Suzanne Prete, vice-présidente exécutive, Game Shows, Sony Pictures Television, dans un communiqué avec Fox News Digital.

« Nous sommes incroyablement reconnaissants et fiers d’avoir eu Pat comme hôte pendant toutes ces années et nous sommes impatients de célébrer sa carrière exceptionnelle tout au long de la saison à venir. Pat a accepté de continuer en tant que consultant dans l’émission pendant trois ans après sa dernière année. l’hébergement, nous sommes donc ravis qu’il reste proche de la famille « Wheel of Fortune » ! »

Vanna White est devenue la co-animatrice régulière de Sajak en décembre 1982 après que Susan Stafford ait quitté l’émission des mois auparavant.

White a également honoré son co-animateur de jeu télévisé sur Twitter après l’annonce majeure.

« Quand nous avons commencé @WheelofFortune, qui aurait pu imaginer que nous y serions encore 41 saisons plus tard ? Je ne pourrais pas être plus heureux d’avoir partagé la scène avec vous pendant toutes ces années avec une autre à venir. Bravo à vous, @patsajak ! »

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.