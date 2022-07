Performing Arts Academy se produit à l’envers tout autour de Sycamore – Shaw Local

SYCOMORE – Erika Ellis a le vertige. Mais, Melissa Lerohl aime les hauteurs.

Ensemble, Ellis et Lerohl forment un duo sur le cerceau lyra, se retournant et se pliant artistiquement sur le cerceau rond suspendu dans les airs.

Les deux femmes sont des artistes de la Performing Arts Academy’s Artists in Air, une troupe aérienne d’environ huit artistes qui parcourt le nord de l’Illinois. Le plus jeune interprète a 7 ans.

Performing Arts Academy a deux emplacements: 212 W. State St. à Sycamore et 425 Lincoln Highway à Rochelle.

« C’est vraiment facile pour moi et j’aime juste apprendre de nouvelles figures », a déclaré Ellis, qui a 24 ans et qui est instructeur. « Je ne suis pas un danseur très décent, mais j’aime être dans les airs. J’ai commencé à le faire parce que j’avais peur des hauteurs. Mais quand je suis en l’air, je pense à des trucs. Je ne pense pas vraiment à la taille, j’aime juste le faire.

Lerohl, 18 ans, cependant, aime le fait qu’elle est en l’air.

“J’adore être là-haut, la sensation de chute libre”, a déclaré Lehrohl. « Il y a toujours une chance et un risque de chute, ce qui rend la chose un peu dangereuse et amusante. C’est quelque chose que j’adore faire.

Les prochains spectacles de la communauté Artists in Air incluent Genoa Days, Kirkland Days, le salon de l’automobile Sycamore, le marché fermier de Sycamore, le DeKalb Corn Fest et le Sycamore Pumpkin Festival. La troupe aérienne s’est récemment produite à Kuipers Family Farm à Maple Park lors de son Midwest Tulip Fest. Les artistes dans l’air peuvent se produire n’importe où en utilisant une plate-forme extérieure.

Il y aura également deux représentations de l’Académie des arts de la scène à l’intérieur du théâtre égyptien : “Le pays des bonbons” le 3 juin et “Dans le creux” le 4 juin. Les billets peuvent être achetés en ligne sur www.egyptiantheatre.org.

La Performing Arts Academy propose des programmes pour les jeunes de 3 à 18 ans, notamment le ballet, le jazz, les claquettes, les lyriques, le contemporain, les soies aériennes et le tumbling.

L’académie proposera deux camps thématiques du 13 au 16 juin : “Into the Hollow Magical Adventure Camp” avec danse, déguisement et créativité, et un camp de cirque avec soies aériennes, lyra hoop, fil tendu, équilibre des mains, trapèze et plus encore.

Il y aura également quatre semaines d’un atelier d’été intermédiaire et d’un atelier intensif d’été, ainsi que des cours de danse d’été.

Jodi Riley, propriétaire de la Performing Arts Academy, a déclaré que l’académie propose un studio de danse, une troupe aérienne et une équipe de compétition et enseigne à environ 150 étudiants.

“J’ai grandi dans la danse et c’est une passion que j’ai toujours eue”, a déclaré Riley. « C’est un exutoire pour l’émotion et l’énergie. La danse vous enseigne des leçons de vie : une solide éthique de travail, le dévouement et l’engagement, la technique et la façon de collaborer et de travailler avec les autres. Il y a aussi des amitiés qui durent toute la vie.

La Performing Arts Academy a été créée en 2002 et la troupe aérienne Artists in Air a débuté en septembre 2021.

“J’ai créé la troupe aérienne pour donner aux étudiants l’occasion de pratiquer et de pratiquer l’art aérien”, a déclaré Riley. « Notre objectif est de participer au Viva Fest. Il se tient à Las Vegas en avril de chaque année.

La fille de Riley, Jillian Riley, 17 ans, est interprète et enseignante à l’académie. Elle a dit que son appareil d’art aérien préféré est le trapèze.

“J’aime ça [aerial art] est si différent de tout le reste à Sycamore », a déclaré Jillian Riley. “Je le fais depuis que j’ai 8 ans. Cela vous apprend la force, la mémoire musculaire et vous apprenez différents mouvements.”

Jillian Riley a déclaré que l’intérêt pour l’art aérien s’est accru récemment.

“Je pense que la plupart des gens le rapportent au Cirque du Soleil”, a-t-elle déclaré. « Certaines personnes pourraient penser qu’il n’y a rien à faire à Sycamore. j’adore faire [aerial art] dans une ville qui n’est pas vraiment connue pour ça. C’est quelque chose que peu de gens font, et j’aime le fait que ce soit différent et très amusant.

Pour plus d’informations sur Performing Arts Academy, visitez www.sycamoreballet.com.