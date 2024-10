Performances plus rapides sur les processeurs Core Ultra 200S et 14e génération

Intel a ajouté la prise en charge APO « Application Optimization » pour jusqu’à 26 jeux, offrant désormais de meilleures performances sur les processeurs Core Ultra 200S et 14e génération.

Le logiciel d’optimisation des applications d’Intel, également connu sous le nom de « APO » dans certaines documentations tierces, prendra désormais en charge 12 jeux supplémentaires selon la dernière mise à jour. Intel a annoncé l’ajout de plusieurs titres populaires des catégories esports et triple-A qui peuvent désormais bénéficier d’une meilleure optimisation sur les processeurs Intel Core.

Source de l’image : Intel.com

L’Intel APO active la technologie Intel Dynamic Tuning ou Intel DTT qui contribue à améliorer les performances, la durée de vie de la batterie et les températures du matériel Intel. Avec Intel APO, les jeux nouvellement ajoutés peuvent désormais être optimisés car le logiciel peut déterminer et diriger les ressources vers l’application qui nécessite le plus d’attention en temps réel. Les derniers jeux ajoutés sont :

Compagnie des Héros 3

Counter-Strike : 2

Cyberpunk 2077

Saleté 5

Dota 2

Rêves Trois Royaumes 2 (RPC)

F1 22

Final Fantasy XIV Endwalker

Fortnite

Gardiens de la Galaxie

Exode du métro

Naraka : Pointe de lame

Red Dead Rédemption 2

Brise-Faille

Sérieux Sam 4

L’Ombre du Tomb Raider

Brigade étrange (VLK)

Les pays des merveilles de la petite Tina

Le siège Rainbow Six de Tom Clancy

Total War : PHAROAH

Total War : TROIS ROYAUMES

Guerre totale : WARHAMMER 3

Chiens de garde : Légion

Monde des chars

Monde de Warcraft

Guerre mondiale Z

Des jeux comme CS2 et Dota 2 est l’un des jeux les plus joués sur Steam avec des centaines de milliers de joueurs simultanés à tout moment. L’ajout de jeux comme Cyberpunk 2077, RDR2, SOTR, et divers autres titres triple-A permettront aux jeux de fonctionner plus facilement sur le dernier matériel Intel, en particulier les puces Intel Arrow Lake Core 200S, qui est la dernière série à prendre en charge l’Intel APO.

Source de l’image : MatérielUnboxed

À l’heure actuelle, seuls les processeurs Intel de 12e, 13e et 14e génération peuvent profiter de l’Intel APO et de nombreux utilisateurs ont réussi à améliorer leurs performances. Dans le même temps, il convient de garder à l’esprit que l’Intel APO ne fonctionne parfaitement qu’avec les processeurs Core Ultra 200S (Ultra 7 et Ultra 9) et les processeurs Core i7 et Core i9 de 14e génération.

Concernant les processeurs mobiles Intel, seuls les Core i7 14700HX et Core i9 14900HX prennent entièrement en charge Intel APO, et le reste des processeurs, y compris les processeurs Core Ultra 5, les Core i5 de 14e génération et tous les processeurs de 12e et 13e génération, ont une prise en charge limitée. prise en charge avec le mode avancé.

Processeurs vérifiés pris en charge par Intel® Application Optimization

Bureau Mobile Processeur Core Ultra 9 285K

Processeur Core Ultra 7 265K

Processeur Core Ultra 7 265KF

Processeur Core i9 14900KS

Processeur Core i9 14900K

Processeur Core i9 14900KF

Processeur Core i7 14700K

Processeur Core i7 14700KF Processeur Core i9 14900HX

Processeur Core i7 14700HX

Sources d’information : Intel, Carte vidéoz

