Performances aux MTV VMA 2024 : laquelle était votre préférée ?

Il suffit de dire que les MTV VMA 2024 de mercredi soir (11 septembre) ont été très chargés. La célébration du 40e anniversaire de la cérémonie de remise des prix emblématique de l’ancienne chaîne de vidéoclips a décerné environ deux Moonpersons par heure pendant ses 190 minutes de diffusion, mais vous ne l’avez peut-être pas remarqué car elle a également comporté 16 performances de stars qui ont rendu hommage au passé, au présent et à l’avenir du réseau.

Alors, bien sûr, il est maintenant temps de revenir en arrière et de répondre à la question la plus importante de toutes : quelles performances avez-vous préférées ?

Vous êtes peut-être un traditionaliste qui adore la cuisine réconfortante des stars emblématiques de MTV de l’ère pré-YouTube, auquel cas le medley d’ouverture du spectacle d’un Eminem portant une perruque aurait pu être votre truc, ou peut-être l’hommage de la légende du hip-hop LL Cool J à Def Jam et à sa propre carrière de quatre décennies ? Si c’est votre truc, Lenny Kravitz toujours torse nu pourrait finir en haut de votre liste, et sûrement l’extravagance visuelle à forte teneur en danse de Katy Perry célébrant ses plus grands succès avant la remise de son prix Video Vanguard est dans le mix.

Parmi les autres sets au choix, on retrouve la prestation solo de Lisa, membre de BLACKPINK, sur ses chansons « New Woman » et « Rockstar », ainsi qu’un trio de performances enflammées par les icônes latines Karol G, Rauw Alejandro et Anitta, qui ont apporté une chorégraphie de choc et un peu d’éclat de Broadway à la soirée. En parlant de clinquant, Benson Boone a porté une combinaison scintillante tout en sautant de son piano pour un set de saltos arrière qui a fait haleter.

Camilla Cabello a brisé son ordinateur portable et a pris sa revanche lors d’un intense « Godspeed », tandis que son ancien amour Shawn Mendes a fait une combustion lente super maussade avec sa nouvelle chanson « Nobody Knows ». L’animatrice Megan Thee Stallion a prouvé qu’elle était une véritable double menace avec un medley à haute énergie, et si vous n’avez pas rembobiné le chef-d’œuvre médiéval à la Gaga de Chappell Roan réimaginant « Good Luck, Babe! » ou le medley hors du commun de Sabrina Carpenter de récents succès, eh bien vous devriez peut-être vérifier la bande pour notre résumé de toutes les performances.

Panneau d’affichage Les VMA ont déjà fait leur choix pour les meilleures performances de la soirée, c’est maintenant à votre tour. Quelle performance des VMA 2024 était votre préférée ? Votez ci-dessous !