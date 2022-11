“Performance terrible”: Roy Keane claque l’Angleterre lors du match nul et vierge de la Coupe du monde 2022 contre les États-Unis

Roy Keane a qualifié la performance de l’Angleterre contre les États-Unis lors de la Coupe du monde 2022 de “terrible” à la suite du match nul et vierge.

L’Angleterre n’a eu qu’un seul tir cadré pendant toute la seconde mi-temps et a eu du mal à briser les adversaires tout au long du match. Harry Kane a déclaré par la suite que l’affichage “n’était pas assez bon” – mais le spécialiste d’ITV, Keane, était plus fort dans sa consternation envers les joueurs.

“Nous avons été surpris de le voir”, a fait remarquer Keane en réponse à la raison pour laquelle Phil Foden n’est pas venu en tant que remplaçant – surtout après que Gary Neville l’ait désigné comme le meilleur joueur des Three Lions à la mi-temps. “Gareth aura ses raisons, c’est le manager, il les connaît mieux que quiconque. Mais nous regardions le match en disant:” Vous vous attendriez à ce que Foden arrive.

Les meilleures offres Sony XR50X90J, Sony A95K QD-OLED, LG C2 et Samsung QN85B du jour

“Les options et les sous-marins qui se sont présentés, ils n’ont pas vraiment eu d’impact, je sais qu’ils ont bien fait l’autre jour. sentaient qu’ils avaient un but dans leur casier à cause de cela. En fait, une performance terrible.

Le match nul de l’Angleterre avec les États-Unis a été une affaire terne dans laquelle les Three Lions pourraient s’estimer chanceux de s’être échappés avec un seul point. L’équipe de Gareth Southgate a commencé par bien conserver la possession du ballon, prenant la piqûre de la presse américaine, Harry Kane ayant la première chance des Trois Lions après neuf minutes, qui a dévié en corner – quelques minutes plus tard, il s’est retrouvé pour un coup de vélo pour se connecter avec un centre de Bukayo Saka mais n’a pas eu l’occasion.

Mais les États-Unis y ont grandi. L’Angleterre a reçu de nombreux avertissements avec des chances de Weston McKennie avant que l’attaquant de Chelsea Christian Pulisic ne secoue la barre transversale. La défense anglaise n’a pas été assez rapide pour fermer la ligne avant des États-Unis et lorsque Pulisic a coupé son pied droit, son effort depuis le bord de la surface de réparation a semblé prendre une touche de Pickford avant de secouer les boiseries d’un angle difficile.

Roy Keane était loin d’être impressionné par l’Angleterre contre les États-Unis (Crédit image : Getty)

La deuxième mi-temps n’a pas été meilleure pour les Anglais. Harry Maguire a dû dégager plusieurs virages avec la tête haute jusqu’à l’heure de jeu, l’Angleterre ayant du mal à mettre le pied sur le ballon, jusqu’à ce que Jack Grealish et Jordan Henderson remplacent Raheem Sterling et Jude Bellingham.

Avant le match, une grande partie de la discussion portait sur l’interdiction par la FIFA du brassard OneLove avec Expert ITV Gary Neville condamner l’organe directeur .

“C’est ce que je m’attends à ce que la FA dise, ils sont une organisation peu encline au risque, ils l’ont toujours été”, a déclaré Neville à propos de la réponse de la FA au retrait de la manifestation, “Cela ne me surprend pas que la FIFA ait agi de cette façon, c’est une organisation voyou et dans ce tournoi, nous les avons probablement vus à leur pire. Ils n’ont pas besoin d’être comme ça, ils représentent le football mondial – qu’est-ce qu’un brassard va faire pour nuire à la FIFA ?”