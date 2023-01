Performance et tenue du Nouvel An 2023 de Ciara avec Ryan Seacrest – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Après avoir co-organisé pendant cinq années consécutives les festivités du Nouvel An depuis Los Angeles, Ciara renvoyé à Le réveillon du Nouvel An de Dick Clark avec Ryan Seacrest pour le spectacle 2023 de Disneyland ! Oui, la superstar, artiste multi-platine, sera la première animatrice à sonner la nouvelle année depuis le terrain de jeu de Mickey – et était-elle incroyable en le faisant devant le château de la Belle au bois dormant !

Plus à propos Ciara

En plus de l’hébergement, Ciara a réalisé une performance incroyable de medley de ses tubes “Better Thangs” et “Jump” pendant le spectacle, habillée aussi scintillante que le bal de Times Square dans une combinaison argentée métallisée, éblouie de strass. En bref – elle avait l’air hors de ce monde! Elle a rejoint une foule d’autres interprètes incroyables qui se sont débrouillés à Disneyland. Fitz & The Tantrums, Maddie & Tae, Shaggy, Ben Platt, Aly & AJ, Halle Bailey, Tomorrow x Together, Bailey Zimmerman et Lauren Spencer Smith tous l’ont rejointe pour la grande émission télévisée inaugurale de la nouvelle destination hôte. En fait, Ciara a pu être vue toute la nuit dans le public, dansant sur les autres performances, montrant autant d’amour à ses co-interprètes que le monde lui a donné !

Ce fut une autre année fabuleuse pour la femme de Russell Wilson, car elle a été vue un peu partout à Hollywood en train de faire son truc ! Qu’elle soit carrément magnifique au 28e gala annuel de l’amfAR à Cannes ou qu’elle apporte le sexy à la célébration des artistes de l’année CMT, Ciara a apporté son numéro de classe sur les tapis rouges partout cette année.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Mais il ne s’agissait pas seulement d’avoir l’air bien ! Elle a également sorti de la nouvelle musique cette année et a prouvé qu’elle avait encore des mouvements bien au-delà d’une étape 1,2. Dans son clip pour SauterCiara a eu des courses d’impulsions et tout le monde s’est levé avec une routine de danse électrique et des tenues encore plus fougueuses.

Lien connexe En rapport: Bailey Zimmerman : 5 choses à savoir sur la performance de la chanteuse au “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve”

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.