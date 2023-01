Performance du réveillon du Nouvel An 2023 de Duran Duran: Regardez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Duran Duranfraîchement intronisé au Rock & Roll Hall of Fame, faisait partie des super talents à sonner en 2023 lors de Le réveillon du Nouvel An de Dick Clark avec Ryan Seacrest. Se produisant depuis Times Square, le groupe a sorti ses plus grands succès, comme “Hungry Like the Wolf”, “The Reflex” et “Rio”. C’était le couronnement d’une incroyable année de retour pour les légendes du rock des années 80. Les gars ont vaincu le froid en portant tous de grands manteaux en peluche et ont heureusement été épargnés par l’averse torrentielle qui a mis en danger d’autres performances à New York.

En plus d’être intronisé au Temple de la renommée aux côtés de talents comme Dolly Partonqui organise son propre spécial du Nouvel An avec Miley Cyrus, Duran Duran s’est lancé dans une tournée phare en Amérique du Nord qui comprenait des spectacles à guichets fermés au Madison Square Garden de New York et trois nuits au Hollywood Bowl. Ceci en plus de se produire lors du dernier grand hourra de Sa Majesté avant sa mort, le concert du jubilé de platine de la reine au palais de Buckingham, en tête d’affiche d’un spectacle à Hyde Park à Londres et, dans un moment de cercle complet, clôturant la cérémonie d’ouverture des Jeux du Commonwealth de 2022 dans le Birmingham, la ville natale du groupe. Pas une mauvaise année du tout !

De retour à Times Square, Duran Duran a été rejoint par deux autres artistes se produisant à New York. J-espoirauteur-compositeur sud-coréen et membre de BTSet Nouvelle édition également joué en direct, le tout sous l’œil vigilant de Ryan Seacrest. Pendant l’émission, des performances préenregistrées à Disneyland de Aly & AJ, Bailey Zimmerman, Ben Platt, Ciara, Fitz & The Tantrums, Halle Bailey, Lauren Spencer Smith, Maddie & Tae, Shaggy et SMS. Même chose depuis Los Angeles, où les performances de Armani White, Betty Who, Dove Cameron, Finneas, Nicky Youre et Wiz Khalifa ont été appréciés.

