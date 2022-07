Performance dominante de Barbe Noire à Chantilly | Nouvelles de la course

Barbe Noire a mené son compagnon d’écurie à domicile The Antarctic pour offrir à l’entraîneur Aidan O’Brien un doublé dans le Prix Robert Papin à Chantilly.

Invaincu lors de ses trois premiers départs avant de terminer quatrième alors qu’il était favori pour le Coventry à Royal Ascot, Blackbeard a été vu pour la dernière fois battu d’une courte tête par Shartash dans les Railway Stakes.

Trois semaines plus tard, le poulain de No Nay Never était le favori 10-11 pour remporter les honneurs du groupe deux à la troisième tentative et l’a finalement fait avec style entre les mains d’Ioritz Mendizabal.

Après avoir défié Belbek pour la tête dès le départ, Barbe Noire a affirmé son autorité dans le dernier des six stades pour gagner confortablement.

Son compagnon d’écurie The Antarctic, qui a terminé troisième de près dans un concours de Listed à Tipperary lors de son départ précédent, a fait des gains tardifs sous Mickael Barzalona pour terminer meilleur des autres en deuxième position, à trois longueurs de retard.

O’Brien’s remportait le Prix Robert Papin pour la deuxième fois seulement, avec sa première victoire fournie par Rossini, monté par Mick Kinane, en 1999.