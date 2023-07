Performance des Spice Girls Mel C et Emma Bunton au bal du Grand Prix Mopays.com

Crédit d’image : Brett Cove/SOPA Images/Shutterstock / James Veysey/Shutterstock

Les fans des Spice Girls ont eu droit à une mini-réunion du groupe de filles lorsque Mélanie Chisolm (alias « Sporty Spice » ou Mel C) et Emma Bunton (alias « Baby Spice ») a donné une performance impromptue au Grand Prix Ball le lundi 3 juillet. Les deux chanteurs ont passé un doux moment à partager la scène et à interpréter leur chanson classique « 2 Become 1 », et les fans présents étaient clairement ravis. pour voir les deux Spice Girls partager la scène.

Au début de la chanson, les deux femmes se sont étreintes avant de commencer leur interprétation du classique des Spice Girls. Emma, ​​47 ans, était magnifique alors qu’elle portait une longue robe vert citron, avec une cape. Elle a complété le look avec un ensemble de talons hauts à bout ouvert. Mel, 49 ans, avait l’air – bien – sportive, alors qu’elle portait un haut noir moulant avec des découpes et une paire de pantalons noirs avec une bande blanche au centre (ressemblant à des leggings athlétiques). Alors que sa coéquipière Spice Girl portait des talons, Mel portait une paire de baskets blanches.

Plus d’actualités sur les Spice Girls :

Emma a célébré leurs retrouvailles en partageant quelques photos et vidéos de leur performance sur son Instagram. Elle l’a appelée une « soirée spéciale » et a écrit « J’aime ma fille » à propos de Mel. Sporty Spice est en pleine tournée estivale en solo, et sa setlist se compose généralement de quelques tubes des Spice Girls. Elle interprète généralement « 2 Become 1 » ainsi que « Spice Up Your Life » et « Who Do You Think You Are », par Setlist.fm.

La mini-réunion est certainement une belle surprise, mais les fans espèrent vraiment que le groupe de filles classiques « pimentera leur vie » une fois de plus. Le groupe s’est lancé dans une tournée de retrouvailles en 2019, qui a ravi les fans, bien que Victoria Beckham (alias « Posh Spice ») a choisi de rester assis.

Après la fin de la tournée 2019 au stade de Wembley à Londres en juin, les Spice Girls sont toujours restées proches, comme lorsque le groupe de filles s’est réuni pour la collection Victoria’s Pride en 2021. La baisse comprenait des produits inspirés des Spice Girls, dont les bénéfices ont profité à AKT Charity Group, qui aide les jeunes LGBTQ+ à Londres.

