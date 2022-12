Performance de la femme au simple mari Mujhko Piyar Nahin Karte Song Viral

À l’ère d’Internet, n’importe qui peut montrer son talent en enregistrant une vidéo, en la publiant en ligne et en devenant une sensation sur Internet. Une de ces vidéos de la performance hilarante d’une femme sur la chanson populaire de Sunil Grover, Mere mari Mujhko Pyaar Nahi Karte, a récemment attiré l’attention de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, la femme vêtue de sari est vue en train de secouer une jambe sur la chanson virale lors de ce qui semble être une fonction familiale.

La vidéo s’ouvre sur la synchronisation labiale de la femme avec la chanson hindi, qui mettait en vedette à l’origine le personnage préféré des fans de Sunil Grower, Rinku Bhabhi de The Kapil Sharma Show. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, on la voit laisser tout le monde autour d’elle impressionné par ses expressions étonnantes. On voit même la femme serrer une jambe avec son mari alors qu’il ne pouvait s’empêcher de sourire d’une oreille à l’autre, vraisemblablement impressionné par la performance de sa femme.

La vidéo a été publiée sur Twitter le 5 décembre. “Mere Sweetu, Mere Shona, Mere Majnu, Mere Husband Mujhe Pyar Nahi Karte”, lit-on dans le tweet. Dans la vidéo, la femme arborait un sari en soie rose pâle avec des bracelets contrastés.

Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous:

En voyant la vidéo, quelques utilisateurs ont fait l’éloge de la femme pour ses talents de danseuse. Un utilisateur a jailli, “Super”. Un autre a noté : « Super bhai ji sahi baat boli ».

Pour ceux qui ne le savent pas, la chanson sur laquelle la femme dansait a été chantée à l’origine par le comédien Sunil Grover en 2017. Son clip vidéo mettait en vedette Sunil dans le rôle de Rinku Bhabhi. Le simple mari Mujhko Pyaar Nahi Karte a plus de 3 crores de vues sur YouTube.

