Performance de Halle Bailey pour le réveillon du Nouvel An 2023 pour «Rockin ‘Eve»: regardez – Hollywood Life

Crédit d’image : ABC

Regardez ce truc, n’est-ce pas chouette ? Pour la première fois dans l’histoire de la diffusion, l’emblématique Le réveillon du Nouvel An de Dick Clark avec Ryan Seacrest a filmé des segments de Disneyland pour le spectacle de 2023, et qui de mieux pour se produire au cours de l’année inaugurale que la nouvelle Petite Sirène elle-même, Halle Bailey!

Alors que beaucoup auraient pu penser que nous aurions un avant-goût de la version de Halle de ses chansons de l’action en direct Petite Sirène, ce moment devra encore attendre. Au lieu de cela, elle a sorti une excellente performance de couverture de Janet Jackson“Together Again” de , un choix parfait compte tenu de la façon dont NYE a été célébrée pendant la pandémie. Avec une guitare à la main et un groupe complet derrière elle, y compris une harpe effrayante, elle a fait la fierté de Janet avec une interprétation sans faille de son tube de 1997.

Portant un body transparent à sequins et des boucles d’oreilles folles au cou, Halle a fait se sentir bien la foule devant le château Sleepy Beauty, qui était encore tout habillé pour les vacances! Tout le monde a adoré, y compris Ciara, qui a été vue en train de chanter dans le public ! Halle est revenue plus tard pour interpréter son single “Cool People”.

Bien sûr, ce n’est qu’un aperçu de ce qui arrivera quand La petite Sirène nage dans les théâtres le 26 mai 2023. Dans la bande-annonce, nous avons vu à quel point la belle Halle se transforme en la formidable princesse Ariel. Alors que beaucoup célébraient le casting d’une actrice noire pour le rôle d’action en direct, il y avait aussi une quantité ignoble de contrecoup pour la décision. Heureusement, Halle a reçu beaucoup de soutien de voix qui comptent, et maintenant le film est l’un des films les plus attendus de l’année à venir !

Mais revenons au réveillon du Nouvel An ! Maintenant, Halle n’a pas joué seule depuis l’endroit le plus heureux du monde ! Hôte Ciara, Fitz & The Tantrums, Maddie & Tae, Shaggy, Ben Platt, Aly & AJ, Tomorrow x Together, Bailey Zimmerman et Lauren Spencer Smith tous l’ont rejointe pour la grande émission télévisée inaugurale depuis la nouvelle destination hôte, tandis que des stars comme Dove Cameron se sont produites depuis la scène régulière de Los Angeles.

