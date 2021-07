Perfect Power en ligne à compléter pour Phoenix Stakes | Nouvelles de course

Le vainqueur de Royal Ascot, Perfect Power, pourrait être complété pour les Keeneland Phoenix Stakes au Curragh le 8 août.

Le jeune de Richard Fahey a remporté une finale serrée pour les Norfolk Stakes lors de la grande réunion du mois dernier.

Avec une pénalité de groupe 2 pour ce succès, cependant, les relations favorisent désormais l’affectation irlandaise par rapport au Gimcrack à York et aux Richmond Stakes à Goodwood.

« Parce qu’il est un vainqueur du groupe 2, cela rend les choses un peu plus difficiles, donc il est question que nous puissions le compléter pour le Phoenix le 8 août », a déclaré Fahey, s’exprimant lors du lancement du Go Racing In Yorkshire Summer Festival.

« Il est dans le Gimcrack, il sera mis dans le Richmond, mais le propriétaire (Sheikh Rashid Dalmook Al Maktoum) aime le Phoenix car il aurait des pénalités dans les deux autres.

« Il est prêt pour six stades maintenant, je l’ai presque couru dans le Coventry mais nous en avions déjà un (Vintage Clarets) et je voulais les séparer.

« C’est un cheval bon d’esprit, très décontracté. C’est un type puissant, un solide de deux ans. C’est un grand cheval fort et assez avancé.

« J’ai été surpris qu’il soit battu à ses débuts, mais cela l’a probablement aidé à gagner la course à Ascot car cela signifiait qu’il pouvait avoir cette deuxième manche sans pénalité. Parfois, il faut être battu pour gagner et c’était l’exemple parfait.

« La forme est absolument solide et cinq stades est son strict minimum, il est prêt pour six maintenant. »