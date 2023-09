Los Angeles, 4 septembre : Le drame « Perfect Days » du cinéaste allemand Wim Wenders, qui suit la routine quotidienne d’un homme d’âge moyen qui nettoie les toilettes à Tokyo, est le candidat japonais aux Oscars 2024 dans la catégorie du meilleur long métrage international. excellentes critiques à Cannes plus tôt cette année. La star principale du film, Koji Yakusho, surtout connu pour ses rôles dans « 13 Assassins » et « Shall We Dance? », a remporté le prix du meilleur acteur à Cannes pour son rôle dans le film, selon The Hollywood Journaliste.

C’est la première fois que le Japon soumet aux Oscars un film qui n’est pas réalisé par un cinéaste japonais, a noté THR. Produit par Master Mind Limited (Japon) et Spoon Inc. (Japon) en collaboration avec Wenders Images (Allemagne), le film est une coproduction officielle Japon-Allemagne.

« Perfect Days » fera également l’ouverture du Festival international du film de Tokyo 2024 en octobre, où le cinéaste allemand présidera le jury de la compétition principale. Wenders est l’un des réalisateurs les plus influents du cinéma mondial avec des films tels que « The État des choses » « Paris, Texas », « Lointain, si proche ! » et « L’hôtel à un million de dollars ». BK BK 09041719 NNNN.

