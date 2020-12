SAKHIR, Bahreïn: Sergio Perez est resté calme au milieu du chaos lors d’un remarquable Grand Prix de Sakhir pour remporter sa première victoire en carrière en Formule 1 dimanche lors de sa 190e course.

Le pilote Racing Point a terminé 10,5 secondes devant Esteban Ocon de Renault et 11,9 secondes devant son coéquipier Lance Stroll.

Je suis sans voix, dit Perez. J’espère que je ne rêve pas.

Le Mexicain n’aura même pas de siège en F1 l’année prochaine après avoir été remplacé par Sebastian Vettel.

Je veux continuer, dit Perez. Si je ne suis pas sur la grille l’année prochaine, je serai en 2022.

George Russell a semblé couvrir un début remarquable de Mercedes avec une victoire confiante, jusqu’à ce que son équipe fasse une terrible erreur après l’avoir amené lui et Valtteri Bottas pour un autre changement alors que la voiture de sécurité était à environ 25 tours à parcourir. le travail était.

L’arrêt de Russell a été un peu lent, mais rien comparé à celui de Bottas, qui a duré 27 secondes parce que les mécaniciens ne pouvaient pas ajuster correctement son pneu avant gauche. Remarquablement, Russell a ensuite été réembauché parce que l’équipe l’a équipé d’un jeu de pneus mixtes.

Ce fut un échec rare pour une équipe Mercedes qui domine la F1 depuis 2014 en remportant le championnat de tous les pilotes et constructeurs.

Mais même avec cet accident, Russell est revenu brillamment de la cinquième à la deuxième place, se rapprochant de Perez lorsque son pneu arrière s’est crevé à huit tours de la fin.

Perez, qui a fait ses débuts en 2011, a eu une course claire vers la victoire, prenant son 10e podium en carrière, tandis qu’Ocon a remporté son premier.

Je n’ai pas de mots, dit Ocon. Je pleurais sur la ligne.

Russell a terminé neuvième tandis que Bottas a terminé huitième lors d’une nuit humiliante pour Mercedes, la centrale de F1, qui ne fait presque jamais d’erreurs. Le remplacement illégal de pneus mixtes pour Russell a fait l’objet d’une enquête par les commissaires après la course.

Russell est sous contrat avec Williams, mais a remplacé Lewis Hamilton lorsque le septuple champion du monde se remet de la coronavirus. Hamilton, qui a remporté le titre le mois dernier, reste discutable pour le GP d’Abu Dhabi qui clôturera la saison le week-end prochain.

La course a été interrompue après une chute au premier tour causée par Charles Leclerc de Ferrari, qui est tombé en panne trop tôt et a détruit la voiture de Perez. Cela a forcé Verstappen à aller large pour éviter Perez et il est entré dans le gravier et s’est écrasé contre un mur.

