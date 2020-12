DUBAI, Émirats arabes unis: le golfeur français Victor Perez a tiré sur 5-moins de 67 ans pour prendre une avance d’un coup après le premier tour du championnat du monde de fin de saison jeudi, avec Tommy Fleetwood prenant le meilleur départ des principaux prétendants pour le Course au titre de Dubaï sur le circuit européen.

Fleetwood, qui est n ° 2 au classement Race to Dubai derrière Patrick Reed, a réussi un birdie au dernier trou pour un 69 et était à deux coups de Perez à Jumeirah Golf Estates.

Reed a également fait un birdie au n ° 18 après une approche à 4 pieds et avait un 70 sans bogey.

Le combat pour être couronné n ° 1 du golfeur européen de la saison 2020 est grand ouvert, l’un des 60 meilleurs joueurs du classement ayant mathématiquement une chance de devenir champion car il y a tellement de points en jeu à Dubaï.

Perez a débuté la semaine au 6e rang du classement et son impressionnant premier tour, au cours duquel il a fait de longs putts d’oiseaux sur les n ° 11, 14 et 17, le laisse comme le n ° 1 prévu. Le putt au 14e est venu de off le green, Perez utilisant son 3-bois pour faire rouler la balle dans la pente et dans la coupe.

«La position dans laquelle je suis, je n’ai rien à perdre, a déclaré Perez. J’ai tout à gagner. Donc pour moi, c’est une mentalité qui va de soi à garder pour les quatre tours.

Matt Fitzpatrick, Robert MacIntyre et Erik van Rooyen étaient à égalité pour la deuxième place après 68s.

Fleetwood, le champion Race to Dubai de 2017, était à quatre pour la cinquième place.

Collin Morikawa, le vainqueur du championnat américain PGA, était à égalité. Il est troisième au classement et comme Reed cherche à devenir le premier Américain à remporter ce qui était officiellement connu comme le titre de l’Ordre du mérite sur le circuit européen.

